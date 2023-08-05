Очередная горячая ночь в Крыму: дронами подбит подсанкционный танкер окупантов (фото)

Атака дронов на танкер SIG возле Керчи — какие повреждения получило судно

В районе Керченского пролива ночью 4 августа были слышны взрывы. В результате очередной атаки морскими дронами повреждено еще одно судно окупантов — подсанкционный российский танкер SIG.

В российских СМИ пишут, что танкер получил пробоину после атаки украинского дрона у Керченского пролива. Там отмечают, что экипаж не пострадал.

Группа спасателей отправилась из Новороссийска в район Керченского пролива. Два буксира прибыли к месту происшествия — решается вопрос о буксировке судна, получившего пробоину в результате атаки дрона. Из перехваченного разговора экипажа известно, что SIG самостоятельно двигаться не может — затоплен машинный зал.

Повреждение танкера SIG, получившего пробоину в результате атаки дрона

Танкер SIG известен тем, что находится в санкционном списке США. Судно спущено на воду еще в 2014 году. На этот танкер в 2019 году были наложены санкции США. Причиной тому стало сотрудничество с Сирией, а именно — поставки авиационного топлива в страну.

В ночь атаки дронами танкер стоял на якорной стоянке 471 в 50 километрах от Керченского пролива. Пропагандистские телеграмм-каналы пишут, что на борту на тот момент находились несколько человек. И что у них зафиксировали мелкие порезы от разбитого стекла.

Пропагандисты придумывают, что этот танкер транспортирует нефтепродукты и почему называют судно гражданским. Однако такие заявления вызывают сомнения в правдивости ввиду санкций, наложенных на танкер.

Накануне от атаки морских дронов пострадало еще одно российское судно — Служба безопасности Украины провела специальную операцию в бухте Новороссийска, во время которой был поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Ранее сайт "Телеграф" писал, что удары по военным и логистическим объектам в Крыму значительно участились. Так что оккупантам стоит ждать нового "хлопка".