Удар пришелся по русскому кораблю? Появились новые подробности и видео атаки на Новороссийск

Судно тянут к берегу

В ходе ночной атаки на Новоросийск мог получить повреждения большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Такую информацию распространяют российские Telegram-каналы, однако крупные пропагандисты молчат об этом.

Сообщалось, что атаку отражали корабли "Оленегорский горняк" и "Суворовец", вероятно, первый пострадал. Есть кадры, как его отбуксовывают на берег. Сообщается, что у корабля затопило один из отсеков, из-за чего он дал крен.

Появилось также видео с атаковавшего корабль дрона.

При этом российские "военкоры" уже начали упрекать россиян, которые выкладывали в сеть фото и видео подбитого корабля, якобы "в Киеве увидели последствия своей атаки".

Напомним, в ночь на 4 августа в районе Новороссийска прогремело две серии взрывов, с интервалом в несколько часов. В минобороны рф заявили об атаке ВСУ на военно-морскую базу двумя морскими безэкипажными катерами. В ведомстве добавили, что катера были обнаружены и якобы уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. Также известно, что под удар мог попасть и Каспийский трубопроводный консорциум – крупная международная нефтепроводная система, построенная для доставки нефти с запада Казахстанана.