США наносят удар по одному из главных союзников россии в войне: что известно

Иран является страной, которая подвергается едва ли не самым крупным западным санкциям

Соединенные Штаты Америки готовы ввести дополнительные санкции против Ирана из-за его из-за его враждебного и дестабилизирующего поведение во всем мире и углубления его военного взаимодействия с рф, которая продолжает вести войну в Украине.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время онлайн-брифинга, пишет "Укринформ".

"Мы и дальше будем привлекать их к ответственности – если потребуются дополнительные санкции, мы, конечно, применим их. И я уверен, что некоторые из наших союзников и партнеров тоже", — отметил представитель Белого дома.

Он также подчеркнул, что Иран является страной, которая подвергается и без того едва ли не самым крупным западным санкциям, в том числе и из-за своей поддержки воюющей в Украине россии. Это, безусловно, повлияло на экономику Ирана.

Джон Кирби добавил, что вряд ли Иран получить выгоду от усиления оборонных отношений со страной-агрессором.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СМИ опубликовали доказательства того, что Иран поставляет россии оружие. В сети был представлен документ, заключенный между Тегераном и москвой.