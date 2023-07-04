Иран вошел в ШОС: кому это надо и кто оказался под ударом

Расширение ШОС должно показать развивающимся странам, что, вопреки санкциям, кремль остается глобальным игроком

Во вторник, 4 июля, стало известно, что Иран, активно помогающий россии в войне против Украины, вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Это произошло во время онлайн-саммита в Индии, сообщает Hindustan Times.

Эксперты рассказали "Телеграфу", кто выигрывает от расширения ШОС, а также – чем это может угрожать Западу и Украине.

Игра китайцев и россиян

По мнению политолога-международника, политического эксперта консалтинговой организации "Фонд гражданской дипломатии" Георгия Кухалейшвили, для россии смысл расширения ШОС заключается в том, чтобы показать развивающимся странам Африки, Азии, Латинской Америки (чья позиция в украинско-российской войне неоднозначна и которые настороженно относятся к Западу), что, вопреки санкциям, кремль остается глобальным игроком. И может способствовать укреплению межрегиональных альянсов, которые продвигают альтернативную модель развития американской или европейской демократии.

"Для Китая (который наряду с рф, Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном основал ШОС, расширившуюся в 2017-м за счет Индии и Пакистана, а теперь и за счет Ирана) смысл такого шага – укрепить свои позиции и авторитет на Среднем и Ближнем Востоке, – поясняет эксперт. – Впрочем, для россии – тоже. С одной стороны, Иран занимает жесткую позицию против присутствия США в регионе, что соответствует духу прохладных отношений Китая и США. С другой – Пекин посылает сигнал странам Персидского залива, давним противникам Ирана, что впредь ядерная программа Тегерана под неформальным надзором – и конкретно для Саудовской Аравии или ОАЭ не представляет угрозы. У Китая и рф есть общий интерес, а именно – ослабить влияние США в богатых нефтью странах Персидского залива и нивелировать арабо-иранское противостояние, чтобы исчезла поляризация, на которой исторически играли американцы, выступая гарантом безопасности нефтяных монархий".

Георгий Кухалейшвили предполагает, что иранское вхождение в ШОС может угрожать Западу и Израилю более решительными и агрессивными действиями Тегерана в регионе.

"Теперь иранские теократы будут прикрываться альянсом с Китаем и рф – и игнорировать предложения США и Европы по сворачиванию ядерной программы. Угроза для Запада и Израиля – укрепление военной мощи Ирана, а для Украины – интенсификация военного сотрудничества Тегерана и Москвы. В рамках ШОС страны-участницы могут активизировать сотрудничество в сфере ядерной энергетики и производства высокоточного оружия, ракет и беспилотников. Иранское оружие будет еще чаще использоваться россией в войне против Украины. Тегеран продолжит терроризировать Израиль руками террористических организаций Хамас и Исламский джихад", – прогнозирует эксперт.

Он считает, что Иран продолжит оказывать услуги россии в сфере поставок вооружений, в то же время получит доступ к российским технологиям в сфере ракетостроения, возможно, в сфере создания ядерного оружия.

"Китай может усилить свое экономическое присутствие в Иране, покупать там нефть по скидке. В свою очередь, укрепление отношений с Китаем принесет дополнительный приток валюты в иранскую экономику, которая страдает от санкций и международной изоляции", – констатирует Георгий Кухалейшвили.

Реальная угроза и пыль в глаза

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос напоминает, что на прошлом саммите ШОС Иран стал наблюдателем с перспективой вступления. А потому не видит ничего удивительного в том, что он теперь стал частью данной организации.

"Лоббировали это вступление Китай и россия. Кто из них больше – тяжело сказать. На начальном этапе главную роль толкателя играла россия, затем присоединился Китай. Я так понимаю смысл этого действа – демонстрация успеха. Консолидация авторитарных режимов – очевидно, главная угроза", – подчеркивает Игорь Семиволос.

По словам преподавателя Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, эксперта по международной политике Петра Олещука, вступление Ирана в ШОС активно вызревало некоторое время. Он считает, что это связано с активным экономическим и военным сотрудничеством Тегерана с москвой.

В этой ситуации, поясняет эксперт, логично, что Иран принимает прямое участие в интеграционных проектах, на которые делает ставку рф.

"Очевидно, что в кремле расценивают ШОС как своеобразный вызов монополии Запада. И можно подать расширение организации как большую геополитическую "победу" россии. Мол, смотрите, мы победили загнивающий Запад! Можем смотреть в будущее с оптимизмом! То, что на Западе выписывают какие-то ордера на арест путина, ничего не означает. На самом деле путин – снова всех переиграл. На практике общих интересов у стран-членов ШОС не так много. Практически между всеми ними есть определенные противоречия", – подчеркивает политолог.

Эксперт сомневается, что глобально что-то поменяется со вступлением Ирана в ШОС.

"россия как сотрудничала с ним, с Китаем, с Индией – так и продолжит, – поясняет он. – Но со всеми – по-разному. Понятно, что Китай сейчас – ключевой политико-экономический партнер рф. Иран – это ключевой партнер в поставках вооружений. Ну, а Индия просто покупает значительные объемы российской нефти".

В конечном счете, отмечает Петр Олещук, всё это формирует ситуацию, связанную с попытками рф изменить геополитический баланс в мире.

"При этом, вряд ли что-то изменится. Кто сотрудничал с рф, тот и продолжит – в тех рамках, в каких посчитает для себя выгодным. Ну, а подобные объединения – просто фабрикация геополитических побед для путина", – констатирует политолог.