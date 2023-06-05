Иран таки поставляет вооружение россии: СМИ опубликовали доказательства (фото)

Журналисты нашли подтверждение фактам передачи вооружения от Ирана россиянам

Появились доказательства того, что Иран продавал или продает боеприпасы россии, которая ведет кровавую войну против украинского народа.

Британский телеканал Sky News опубликовал вероятный контракт, заключенный между Тегераном и Москвой.

Журналисты заверяют, что документ может быть первым весомым доказательством того, что Иран помогает вооружением путинскому режиму

Документ содержит в себе 16 страниц. Он датирован 14 сентября 2022 года. В нем говорится об образцах артиллерийских и танковых снарядов и ракет различного размера на общую сумму чуть более 1 млн долларов.

Если верить контракту, то Иран поставлял россиянам стволы для танка Т-72 и стволы для гаубицы, а также снаряды к ней. О том, что документ не является поддельным телеканалу также сообщил источник в органах безопасности Британии.

Данный контракт журналисты показывали украинскому премьеру Денису Шмыгалю во время его визита в Великобританию в мае, также с ним ознакомили министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли. Стороны заявили, что будут расследовать подлинность материала и собираются принимать меры, если будет установлено, что он заслуживает доверия.

"Там, где у нас есть доказательства того, что Иран оказал военную поддержку России в ее попытке вторжения в Украину, мы приняли меры и, конечно, всегда будем делать то же самое", – сказал британский министр.

В то же время посол Украины в Британии Вадим Пристайко считает, что такие договоренности рф с Ираном могут свидетельствовать о том, что у оккупантов заканчиваются военные запасы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Иране похвастались своим оружием, которое применяют на войне в Украине.