Неожиданный конфликт россии и Ирана: срочно вызван посол рф

От дипломата будут требовать скорректировать позицию по одному из важных вопросов

Внешнеполитическое ведомство Ирана вызвало "на ковер" посла россии Алексея Дедова с целью выразить протест на заявление москвы и арабских стран Персидского залива, в которых те отрицали суверенитет Ирана над тремя островами — Абу-Муса, Большой и Малый Томб.

Об этом сообщает The Islamic Republic News Agency.

Недавно россия и страны арабских государств Персидского залива сделали заявления, в которых усомнились в принадлежности Ирану трех вышеуказанных островов в Персидском заливе. Но в то же время официальный Иран называет их "навсегда своими".

"Страны-участницы заседания в понедельник опубликовали совместное заявление, в части которого было повторено ложное утверждение об иранских островах", — говорится в публикации.

В связи с этим у российского посла потребовали скорректировать свою позицию по данному вопросу.

"Генеральный директор по делам Персидского залива МИД Ирана вызвал посла россии в Тегеране Алексея Дедова, чтобы выразить протест против заявления москвы и арабских стран Персидского залива, в котором якобы отрицал суверенитет Ирана над тремя островами в Иране", – пишет издание.

В свою очередь Алексей Дедов заявил о важности соблюдения территориальной целостности Ирана. Он добавил, что в ближайшее время сообщит москве об этом.

Напомним, что в начале июля Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Эксперты рассказали "Телеграфу", чем это может грозить Западу и Украине.