Несподіваний конфлікт росії та Ірану: терміново викликаний посол рф

Від дипломата вимагатимуть скоригувати позицію щодо одного з важливих питань

Зовнішньополітичне відомство Ірану викликало "на килим" посла росії Олексія Дєдова з метою висловити протест на заяву москви та арабських країн Перської затоки, в яких ті заперечували суверенітет Ірану над трьома островами — Абу-Муса, Великий і Малий Томб.

Про це повідомляє The Islamic Republic News Agency.

Нещодавно росія та країни арабських держав Перської затоки зробили заяви, в яких засумнівалися у приналежності Ірану трьох вищезгаданих островів у Перській затоці. Але водночас офіційний Іран називає їх "назавжди своїми".

"Країни-учасниці засідання в понеділок опублікували спільну заяву, в частині якої було повторено помилкове твердження про іранські острови", - йдеться у публікації.

У зв’язку з цим від російського посла вимагав скоригувати свою позицію з цього питання.

"Генеральний директор у справах Перської затоки МЗС Ірану викликав посла росії в Тегерані Олексія Дєдова, щоб висловити протест проти заяви москви та арабських країн Перської затоки, в якій нібито заперечував суверенітет Ірану над трьома островами в Ірані", — пише видання.

Своєю чергою Олексій Дєдов заявив про важливість дотримання територіальної цілісності Ірану. Він додав, що найближчим часом повідомить москву про це.

Нагадаємо, що на початку липня Іран вступив до Шанхайської організації співпраці (ШОС). Експерти розповіли "Телеграфу", чим це може загрожувати Заходу та Україні.