США завдають удару по одному з головних союзників росії у війні: що відомо

Іран є країною, яка піддається чи не найбільшим західним санкціям

Сполучені Штати Америки готові запровадити додаткові санкції проти Ірану через його ворожої та дестабілізуючи поведінку в усьому світі та поглиблення військової взаємодії з росією, яка продовжує вести війну в Україні.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час онлайн-брифінгу, пише "Укрінформ".

"Ми й далі притягуватимемо їх до відповідальності – якщо будуть потрібні додаткові санкції, ми, звичайно, застосуємо їх. І я впевнений, що деякі з наших союзників і партнерів теж", — зазначив представник Білого дому.

Він також підкреслив, що Іран є країною, яка піддається і без того чи не найбільшим західним санкціям, у тому числі й через свою підтримку Росії, що воює в Україні. Це, безперечно, вплинуло на економіку Ірану.

Джон Кірбі додав, що навряд чи Іран отримати вигоду від посилення оборонних відносин із країною-агресором.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗМІ опублікували докази того, що Іран постачає росії зброю. У мережі було представлено документ, укладений між Тегераном і москвою.