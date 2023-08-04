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Війна — день 527: ворог зазнає великих втрат, але продовжує агресію проти українців

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

У п’ятницю, 4 серпня, триває вже 527-й день опору російським окупантам. Ворог невтомно обстрілює українські міста і проводить жорстокі штурми, проте водночас зазнає нищівних втрат і повільно, але впевнено наближається до поразки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Карта бойових дій на початок дня виглядає так:

Карта бойових дій Україна 04.08.2023

Інформацію за 1 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 524: ЗСУ просуваються на півдні, а росіяни продовжують бити по мирним містам

З даними за 2 серпня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 525: росіяни зазнають рекордних втрат у спробах атакувати ЗСУ на сході

Про те, що відбувалося 3 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 526: ЗСУ просуваються на трьох напрямках, а окупанти "зриваються" на мирному населенні