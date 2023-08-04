Війна — день 527: ворог зазнає великих втрат, але продовжує агресію проти українців
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Розповідаємо оперативно про головне за добу
У п’ятницю, 4 серпня, триває вже 527-й день опору російським окупантам. Ворог невтомно обстрілює українські міста і проводить жорстокі штурми, проте водночас зазнає нищівних втрат і повільно, але впевнено наближається до поразки.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
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Карта бойових дій на початок дня виглядає так:
Інформацію за 1 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 524: ЗСУ просуваються на півдні, а росіяни продовжують бити по мирним містам
З даними за 2 серпня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 525: росіяни зазнають рекордних втрат у спробах атакувати ЗСУ на сході
Про те, що відбувалося 3 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 526: ЗСУ просуваються на трьох напрямках, а окупанти "зриваються" на мирному населенні