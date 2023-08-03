"Штурми дуже жорстокі": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті станом на вечір 3 серпня 2023 року. За його словами, окупанти всіма силами намагаються зупинити просування ЗСУ, але перевага на українському боці.

Про це голова держави заявив під час свого вечірнього звернення. Важкими залишаються Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський та Авдіївський напрями, а також ситуація на півдні.

Незважаючи на те, що росіяни ведуть жорсткі штурми та намагаються уповільнити контрнаступ ЗСУ, українська сила домінує. Особливо президент відзначив воїнів 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, які воюють на Мелітопольському напрямку, а також бійців Ізмаїльського прикордонного загону, які разом із морськими підрозділами протидіють російським атакам "шахедами", яких вже було запущено 1961 року, з яких більшу частину вдалося.

Глава держави наголосив, що продовжується робота над тим, щоб ще краще оснастити підрозділи Сил оборони України.

"Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, всіх представників та представниць України. Усі повинні працювати на перемогу, на захист життя і людей та захист нашого прекрасної України! Ми обов'язково переможемо", — резюмував Володимир Зеленський.

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