"Час протверезіти": у США відповіли на ядерні погрози росії та пояснили наслідки

Він заявив, що якщо Україна проведе успішний контрнаступ і викине окупантів зі своїх територій, росія нібито вдасться до ядерної зброї

Екс-президент росії, нині заступник голови Ради безпеки Росії дмитро мєдведєв регулярно погрожує світу ядерним ударом, тепер він заявив, що успішний український контрнаступ "змусить" рф вдатися до ядерної зброї. У США відповіли, що це вважатиметься нападом на НАТО.

Про це написав сенатор Сполучених Штатів від Республіканської партії Ліндсі Грем у Twitter.

"Моїм російським друзям, які говорять про використання ядерної зброї в Україні (йдеться про Дмитра Мєдведєва — ред.): ви повинні розуміти, що це було б нападом на саме НАТО, враховуючи близькість України до території НАТО. Настав час протверезіти, усвідомити, що ваше варварське вторгнення в Україну не працює, вийти та врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої смерті", – зазначив він.

Нагадаємо, мєдведєв заявив, що якщо Україна проведе успішний контрнаступ і викине окупантів зі своїх територій, росія нібито вдасться до ядерного удару. Екс-президент рф не вперше погрожує світові ядерною зброєю.

Як повідомляв "Телеграф", раніше підполковник армії США та колишній Директор у європейських справах Ради національної безпеки США Олександр Віндман розповів, що утримує президента росії володимира путіна від ядерного удару по Україні.