"Пора протрезветь": в США ответили на ядерные угрозы россии и объяснили последствия

Он заявил, что если Украина проведет успешное контрнаступление и выбросит оккупантов со своих территорий, россия якобы прибегнет к ядерному оружию

Экс-президент россии, ныне заместитель председателя Совета безопасности рф дмитрий медведев регулярно угрожает миру ядерным ударом, он заявил, что успешное украинское контрнаступление "заставит" рф прибегнуть к ядерному оружию. В США ответили, что это будет считаться нападением на НАТО.

Об этом написал сенатор Соединенных Штатов от Республиканской партии Линдси Грэм в Twitter.

"Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия в Украине (речь о дмитрии медведеве — ред.): вы должны понимать, что это было бы нападением на само НАТО, учитывая близость Украины к территории НАТО. Пора протрезветь, осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не работает, выйти и спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти", – отметил он.

Напомним, медведев заявил, что если Украина проведет успешное контрнаступление и выбросит оккупантов со своих территорий, россия якобы прибегнет к ядерному удару. Экс-президент рф не впервые угрожает миру ядерным оружием.

Как сообщал "Телеграф", ранее подполковник армии США и бывший Директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александр Виндман рассказал, что удерживает президента россии владимира путина от ядерного удара по Украине.