В россии истерика вокруг "обстрела АЭС": медведев уже грозит ядерными ударами

В россии переполох из-за взрыва на пилораме

В россии заявили о том, что над Брянской областью якобы были сбиты две украинские крылатые ракеты Storm Shadow. При этом пропагандисты уже начали вещать о том, что целью одной из них была Десногорская АЭС в Смоленской области.

В частности первым об этом заявил telegram-канал BAZA, который вообще заявил, что речь идет о сбитом или упавшем на пилораму беспилотнике.

Позже среди российских пропагандистских каналов начали появляться сообщения о том, что на самом деле это якобы были крылатые ракеты, а официальные лица заявили, что их перехватила ПВО. При этом там начали утверждать, что это непременно были ракеты Storm Shadow, а в качестве доказательства приводится видеозапись из которой ничего понять невозможно.

На другом пропагандистском видео показан якобы момент падения той самой "успешно сбитой ПВО" ракеты.

Стоит отметить, что село, о котором говорят пропагандисты, находится в 70 километрах от упомянутой АЭС.

На эту информацию отреагировал известный своими влажными фантазиями на тему ядерного апокалипсиса экс-президент россии дмитрий медведев, который пригрозил ударом по АЭС в Украине и Восточной Европе.

"Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться", — написал он.

Как сообщалось ранее, недавно весь мир переполошила новость о том, что россияне собираются устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции.