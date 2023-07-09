У росії істерика навколо "обстрілу АЕС": медведєв уже погрожує ядерними ударами

У росії переполох через вибух на пилорамі

У росії заявили про те, що над Брянською областю нібито було збито дві українські крилаті ракети Storm Shadow. При цьому пропагандисти вже почали вести мову про те, що цілью однієї з них була Десногорська АЕС у Смоленській області.

Зокрема першим про це заявив telegram-канал BAZA, який взагалі заявив, що йдеться про збитого безпілотника, що впав на пилораму.

Пізніше серед російських пропагандистських каналів почали з’являтися повідомлення про те, що насправді це були крилаті ракети, а офіційні особи заявили, що їх перехопила ППО. При цьому там почали стверджувати, що це неодмінно були ракети Storm Shadow, а як доказ наводиться відеозапис з якого нічого зрозуміти неможливо.

На іншому пропагандистському відео показаний нібито момент падіння тієї самої "успішно збитої ППО" ракети.

Варто зазначити, що село, про яке говорять пропагандисти, знаходиться за 70 кілометрів від згаданої АЕС.

На цю інформацію відреагував відомий своїми вологими фантазіями на тему ядерного апокаліпсиса експрезидент росії дмитро медведєв, який пригрозив ударом по АЕС в Україні та Східній Європі.

"Якщо підтвердиться спроба атаки натовськими ракетами Смоленської (Десногорської) АЕС, необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по Південноукраїнській АЕС, Рівненській АЕС та Хмельницькій АЕС, а також по ядерних об’єктах у Східній Європі. Тут уже нема чого соромитися", — написав він.

Як повідомлялося раніше, нещодавно весь світ переполошила новину про те, що росіяни збираються влаштувати вибух на Запорізькій атомній електростанції.