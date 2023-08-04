Російський військовий корабель знову йде... Список підбитих суден рф із початку вторгнення

Крайнім у відомому напрямку пішов "Оленєгорський гірняк"

Днями великий десантний корабель Чорноморського флоту рф "Оленєгорський гірняк" був підбитий на досить далекій від контрольованої Україною території — аж біля берегів Новоросійська, доповнивши колекцію підбитих російських воєнних кораблів, яка, сподіваємося, з часом лише розширюватиметься.

"Телеграф" згадує усі кораблі рф, яких наздогнала карма з початку повномасштабного вторгнення:

"Саратов"

Відкриває добірку великий десантний корабель "Саратов", який встиг відзначитися участю в анексії Криму і вторгненні до Грузії. 24 березня 2022 року корабель стояв у захопленому порту в Бердянську, де його наздогнали ракети. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.

Крім того, великі десантні кораблі з красномовними назвами "Орськ", "Цезарь Кунніков", "Новочеркаськ" отримали пошкодження. Лише за рік після атаки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виклав у мережу відео знищення українськими захисниками російського корабля "Саратов", зазначивши, що міф про невразливість російського флоту було зруйновано влучними ударами ЗСУ.

"Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді", — написав Залужний.

Повідомлялося, що загинуло та було поранено багато особового складу, постраждала також доставлена кораблями до порту окупованого міста бойова техніка. А командири двох пошкоджених десантних кораблів виявилися зрадниками України, які перешли на бік ворога у 2014 році.

Ракетний крейсер "Москва"

Наступним був потоплений крейсер "Москва" — флагман Чорноморського флоту росії, яким пишався володимир путін. Крейсер затонув 13 квітня 2022 року в районі острова Зміїний після удару двома українськими ракетами "Нептун". Іронія полягає у тому, що це той самий "рускій воєнний корабль", який 24 лютого висунув вимогу здатися захисникам на острові Зміїний і був посланий "нах*й". Знищення крейсера допомогло звільнити острів та змусити росіян розблокувати судноплавні торгові шляхи.

"Москва" стала однією з найдорожчих втрат росії

Крейсер фактично був військовою базою на воді. А разом з частиною екіпажу, був ліквідований також командир корабля Антон Купрін, син командира дивізії ЧФ рфВалерій Криворог. А згодом у Севастополі суд визнав загиблими 17 моряків, які зникли внаслідок ураження крейсера "Москва".

Десантний катер "Серна"

Біля острова Зміїний 7 травня ЗСУ знищили російський десантний катер типу "Серна" за допомогою безпілотника Bayraktar ТВ2. Катери цього проєкту призначені для транспортування з наступним висадженням на необладнаний берег передових підрозділів десанту з повним озброєнням у кількості до 92 осіб, а також бойової колісної, гусеничної та іншої військової техніки вагою до 45 тонн.

При ударі на катері типу "Серна" була жива сила, а також ЗРК "Тор" рф.

Буксир "Василь Бех"

17 червня 2022 двома протикорабельними ракетами Harpoon було уражено російське судно "Василь Бех", яке було одним з найновіших серій кораблів російського флоту. Буксир "Василь Бех" виготовив Астраханський судноремонтний завод, на воду судно спустили у серпні 2016 року, а в експлуатацію ввели у березні наступного року, він став частиною Чорноморського флоту країни-агресора і базувався у окупованому Криму.

У квітні 2021 року СБ-739 перейменували на честь капітана 1-го рангу Василя Беха, який помер на початку того ж року.

"Оленєгорський гірняк"

Його подальша доля поки невідомо, але, судячи з фото в інтернеті, виглядає він кепсько. 4 серпня Новоросійськ Краснодарського краю (друга по значенню база ЧФ у Чорному морі) атакували два морські дрони, а одразу після цього десантний корабель "Оленєгорський горняк" сильно накренився на лівий борт, що може свідчити про затоплення кількох відсіків. За даними ЗМІ, це була операція СБУ.

Це корабель, побудований у Гданську у 1976 році. Базується на Північному флоті, входить до 121-ї бригади десантних кораблів. У 2007 році вважався найкращим десантним кораблем Північного флоту рф.

Вже є фото та відео, як "гірняк" пробуксували у порт Новоросійська із сильними пошкодженнями. Так, "Радіо Свобода" публікує супутниковий знімок корабля, зокрема, видно, що з корабля витікає темна рідина (можливо паливо).

Вже з'явилися перші прогнози щодо економічних збитків для росіян. Так, політичний експерт, співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко звернув увагу на те, що на Новоросійськ приходиться 50% товарного експорту та імпорту рф.

"Атака на Новоросійськ – це чудова новина для страховиків. Тепер різко підуть вгору страховки на кораблі та вантажі. А Новоросійськ перевалює 50% товарного експорту та імпорту росії. Добре було б, якби біля порту втопилася пара російських суховантажів. Тоді росії доведеться конвоювати торгові судна, збивати їх у конвої, а це все відлякуватиме тих, хто боїться ризику. Крім того, у Новоросійську нафтова перевалка. Ось куди має прилетіти, і це буде дуже болісно. І Україна має всі підстави бити. росія лише за останні 2 тижні знищила Україні зерна щонайменше на 100 млн доларів. Тому удар лише по одному танкеру покаже росії, що удари по Україні призводять до симетричних чи асиметричних наслідків. Коротко кажучи, судноплавство у російській частині Чорного моря має бути зупинено, як Україна та декларувала після зриву зернової угоди", — зазначив експерт.

Інші жертви бавовни

Декілька разів на горіхи отримував патрульний катер "Раптор" : 21 березня в акваторії Маріуполя він був уражений пострілом ПТРК полку "Азов", а 2 травня "Раптор" бул виведено з ладу в районі острова Зміїний після ураження боєприпасом з дрону Bayraktar TB2 в лівий бік носової частини.

: в акваторії Маріуполя він був уражений пострілом ПТРК полку "Азов", а 2 травня "Раптор" бул виведено з ладу в районі острова Зміїний після ураження боєприпасом з дрону Bayraktar TB2 в лівий бік носової частини. Судно тилового забезпечення Чорноморського флоту "Всеволод Бобров" підтвердило тезу, що росіяни погано вибирають назву кораблів. 12 травня 2022 він був уражений ракетою БРК "Нептун" та отримав пошкодження та був відбуксирований в Севастополь. Згодом його підлатали.

підтвердило тезу, що росіяни погано вибирають назву кораблів. 12 травня 2022 він був уражений ракетою БРК "Нептун" та отримав пошкодження та був відбуксирований в Севастополь. Згодом його підлатали. Фрегат "Адмірал Григорович" та тральщик "Іван Голубець" 29 жовтня 2022 року потрапили під масовану атаку БПЛА і безпілотними катерами-камікадзе в бухті Севастополя. За непідтвердженими даними, поцілили ще й у фрегат "Адмірал Макаров".

Як повідомляв "Телеграф", у мережі вже піднялася хвиля жартів та мемів про підбитий "Оленєгорський гірняк".