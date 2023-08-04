Российский военный корабль снова идет... Список подбитых судов с начала вторжения

Крайним в известном направлении пошел "Оленегорский горняк"

На днях большой десантный корабль Черноморского флота россии "Оленегорский горняк" был подбит на достаточно далекой от контролируемой Украиной территории — у берегов Новороссийска, дополнив коллекцию подбитых российских военных кораблей, которая, надеемся, со временем будет только расширяться.

"Телеграф" вспоминает все корабли россии, которых догнала карма с начала полномасштабного вторжения:

"Саратов"

Открывает подборку большой десантный корабль "Саратов", который успел отличиться участием в аннексии Крыма и вторжении в Грузию. 24 марта 2022 года корабль стоял в захваченном порту в Бердянск, где его догнали ракеты. Пожар перекинулся на другие корабли, топливо и боеприпасы.

Кроме того, большие десантные корабли с красноречивыми названиями "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения. Только через год после атаки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выложил в сеть видео уничтожение украинскими защитниками российского корабля "Саратов", отметив, что миф о неуязвимости российского флота был разрушен точными ударами ВСУ.

"Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет знать покоя: ни на суше, ни на воде", — написал Залужный.

Сообщалось, что погибли и были ранены многие личные составы, пострадала также доставленная кораблями в порт оккупированного города боевая техника. А командиры двух поврежденных десантных кораблей оказались предателями Украины, перешедшими на сторону врага в 2014 году.

Ракетный крейсер "Москва"

Следующим был утоплен крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота россии, которым гордился владимирпутин. Крейсер затонул 13 апреля 2022 года в районе острова Змеиный после удара двумя украинскими ракетами "Нептун". Ирония заключается в том, что это тот самый "русский военный корабль", который 24 февраля потребовал сдаться защитникам на острове Змеиный и был послан "нах*й". Уничтожение крейсера помогло освободить остров и вынудить россиян разблокировать судоходные торговые пути.

"Москва" стала одной из самых дорогих потерь россии

Крейсер фактически являлся военной базой на воде. А вместе с частью экипажа, был ликвидирован также командир корабля Антон Куприн, сын командира дивизии ЧФ РФ Валерий Криворог. А впоследствии в Севастополе суд признал погибшими 17 моряков, пропавших в результате поражения крейсера "Москва".

Десантный катер "Серна"

У острова Змеиный 7 мая ВСУ уничтожили российский десантный катер типа "Серна" с помощью беспилотника Bayraktar ТВ2. Катера этого проекта предназначены для транспортировки с последующей высадкой на необорудованный берег передовых подразделений десанта с полным вооружением в количестве до 92 человек, а также боевой колесной, гусеничной и другой военной техники весом до 45 тонн.

При ударе на катере типа "Серна" была жива сила, а также ЗРК "Тор" РФ.

Буксир "Василий Бех"

17 июня 2022 года двумя противокорабельными ракетами Harpoon было поражено российское судно "Василий Бех", которое было одним из новейших серий кораблей российского флота. Буксир "Василий Бех" изготовил Астраханский судоремонтный завод, на воду судно спустили в августе 2016 года, а в эксплуатацию ввели в марте следующего года, он стал частью Черноморского флота страны-агрессора и базировался в оккупированном Крыму.

В апреле 2021 года СБ-739 был переименован в честь капитана 1-го ранга Василия Беха, умершего в начале того же года.

"Оленегорский горняк"

Его дальнейшая судьба пока неизвестна, но, судя по фото в интернете, выглядит он плохо. 4 августа Новороссийск Краснодарского края (вторая по значению база ЧФ в Черном море) атаковали два морских дрона, а сразу после этого десантный корабль "Оленегорский горняк" сильно накренился на левый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков. По данным СМИ, это была операция СБУ.

Это корабль, построенный в Гданьске в 1976 году. Базируется на Северном флоте, входит в 121-ю бригаду десантных кораблей. В 2007 году считался лучшим десантным кораблем Северного флота россии.

Уже есть фото и видео, как "горняк" пробуксовали в Новороссийскский порт с сильными повреждениями. Так, Радио Свобода публикует спутниковый снимок корабля, в частности, видно, что из корабля вытекает темная жидкость (возможно топливо).

Уже появились первые прогнозы по экономическому ущербу для россиян. Так, политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко обратил внимание на то, что на Новороссийск приходится 50% товарного экспорта и импорта россии.

Атака на Новороссийск – это отличная новость для страховщиков. Теперь резко пойдут вверх страховки на корабле и грузы. А Новороссийск переваливает 50% товарного экспорта и импорта россии. Хорошо бы, если бы у порта утонула пара российских сухогрузов. Тогда россии придется конвоировать торговые суда, сбивать их в конвои, а это все будет отпугивать тех, кто боится риска. Кроме того, в Новороссийске нефтяная перевалка. Вот куда должна прилететь, и это будет очень болезненно. И Украина имеет все основания бить.россия только за последние 2 недели уничтожила Украину зерна по меньшей мере на 100 млн долларов. Поэтому удар лишь по одному танкеру покажет россии, что удары по Украине приводят к симметричным или асимметричным последствиям. – отметил эксперт.

Другие жертвы бавовны

Несколько раз на орехи получал патрульный катер "Раптор" : 21 марта в акватории Мариуполя он был поражен выстрелом ПТРК полка "Азов", а 2 мая "Раптор" был выведен из строя в районе острова Змеиный после поражения боеприпасом. носовой части.

: в акватории Мариуполя он был поражен выстрелом ПТРК полка "Азов", а 2 мая "Раптор" был выведен из строя в районе острова Змеиный после поражения боеприпасом. носовой части. Судно тылового обеспечения Черноморского флота Всеволод Бобров подтвердило тезис, что россияне плохо выбирают название кораблей. 12 мая 2022 года он был поражен ракетой БРК "Нептун" и получил повреждения и был отбуксирован в Севастополь. Впоследствии его подлатали.

подтвердило тезис, что россияне плохо выбирают название кораблей. 12 мая 2022 года он был поражен ракетой БРК "Нептун" и получил повреждения и был отбуксирован в Севастополь. Впоследствии его подлатали. Фрегат "Адмирал Григорьевич" и тральщик "Иван Голубец" 29 октября 2022 попали под массированную атаку БПЛА и беспилотными катерами-камикадзе в бухте Севастополя. По неподтвержденным данным, попали еще и во фрегат "Адмирал Макаров".

Как сообщал "Телеграф", в сети уже поднялась волна шуток и мемов о подбитом "Оленегорском горняке".