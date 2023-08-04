Это я 20 гривен кидал на морской дрон: в сети волна шуток о подбитом "Оленегорском горняке"

Судно было атаковано надводным дроном СБУ, оснащенным 450 кг тротила

В ночь на 4 августа, в бухте Новороссийска в результате спецоперации СБУ Украины был поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". В сети уже поднялась волна шуток и мемов на эту тему.

"Телеграф" собрал самые яркие из них.

Есть шутки по поводу странного названия, а также лжи российской пропаганды: когда сеть полна видео подбитого корабля, они заявляют, что атака "успешна отбита".

Автор одного из мемов удачно подметил, что картина, когда кренящийся корабль буксируют на берег, похожа на ситуацию, когда "пьяного батю ведут домой".

Напомним, большой десантный корабль "Оленегорский горняк", приписанный к Северному флоту ВМФ рф, в ночь на 4 августа был атакован надводным дроном СБУ, оснащенным 450 кг тротила. У судна пробоина ниже ватерлинии.

"Оленегорский горняк" был построен на верфи Stocznia Północna в Гданьске (Польша) и вошел в состав флота в 1976 году. В 2007 году он был признан лучшим десантным кораблем Северного флота рф. В июле 2016 года корабль прошел ремонт и модернизацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме корабля в ночь на 4 августа мог быть также поврежден Каспийский трубопроводный консорциум – крупная международная нефтепроводная система, построенная для доставки нефти с запада Казахстана.