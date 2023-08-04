Ночные взрывы в Новороссийске: что могло попасть под удар (карта)

Предварительно, в Новороссийске дроны попали в так называемый "нефтяной маяк"

Минувшей ночью в городе Новороссийск (Краснодарский край россии) прогремели взрывы, предварительно, была атака морскими беспилотниками. В минобороны рф заявили, что атакована военно-морская база, но под удар попала и нефтепроводная система.

"Телеграф" рассказывает, что могло быть атаковано в Новороссийске.

Первые сообщения о взрывах появились в районе часа ночи, жители утверждали, что видели яркую вспышку над морем и взрывы в районе КТК.

КТК — это Каспийский трубопроводный консорциум – крупная международная нефтепроводная система, построенная для доставки нефти с запада Казахстанана терминалы на Черном море вблизи порта Новороссийск

Морской терминал КТК

Как пишут российские СМИ — это важнейший узел транспортной артерии, расположенный в п. Южная Озереевка около Новороссийска. Отгрузка нефти на танкеры для последующей отправки на мировые рынки осуществляется с помощью трех выносных причальных устройств. Введен в эксплуатацию в 2001 году, модернизирован в рамках Проекта расширения в 2010-2016 годах.

Предварительно, дроны попали в так называемый "нефтяной маяк" — это дистанционная система приема нефти в море, расположенная в нескольких километрах от берега.

Ближе к утру появились сообщения о взрывах и звуках стрельбы над морем в районе Мысхако в Новороссийске. Взрывы происходили над морем, вероятно, это была атака морскими дронами.

Минобороны рф заявило, что ночью "вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск". Там добавили, что безэкипажные катера были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Как пишут росСМИ, инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума в результате атаки в Новороссийске якобы не пострадала, отгрузка нефти идет в штатном режиме. Однако в то же время установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска, что выглядит нелогично.

Как сообщал "Телеграф", 2 августа взрывы прогремели в оккупированном Крыму в районе Гвардейского, где расположена авиабаза. Сейчас аэродром подчинен Воздушно-космическим силам рф, там базируется 37-й смешанный авиационный полк.