В Крыму снова гремят мощные взрывы, движение по Крымскому мосту перекрыто: подробности

В Симферопольском районе возле поселка Гвардейское расположена авиабаза

В оккупированном Крыму в районе Гвардейского прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" также подтвердили "хлопок" в районе Гвардейского.

Движение по Крымскому мосту перекрыто еще с ночи, после вчерашних взрывов под Севастополем.

В сети появилось фото с места, после взрывов в Гвардейском в небо поднимается дым.

Как пишут в СМИ, в Симферопольском районе возле поселка Гвардейское расположена авиабаза "Гвардейское". Сейчас аэродром подчинен Воздушно-космическим силам рф, там базируется 37-й смешанный авиационный полк. Оккупационные "власти" Крыма пока не комментируют взрывы.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 30 июля Крым был атакован беспилотниками, прозвучал ряд взрывов. Оккупанты заявили, что силы ПВО якобы сбили 16 дронов.

Кроме того, ВСУ ударили по Чонгарскому мосту, соединяющему оккупированный Крым с материковой Украиной. Удар пришелся на железнодорожную часть моста, из-за чего были повреждены рельсы на колеях по обе ее стороны. В центре образовалась крупная воронка.