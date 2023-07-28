Буданов четко ответил, когда ВСУ войдут в Крым

Глава разведки сейчас не видит серьезных новых угроз на фронте

После того как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что твердо решил освободить Крым, глава ГУР Кирилл Буданов тоже сделал заявление. По его словам, освобождения полуострова от россиян осталось ждать недолго.

Об этом главный разведчик Украины заявил в комментарии "ТСН". Также он прокомментировал угрозу со стороны Беларуси на фоне прибытия новых "вагнеровцев".

Так, Кирилл Буданов не стал озвучивать точную дату освобождения полуострова, а предпочел коротко ответить: "Скоро". Что касается "вагнеровцев", которых из Украины перебрасывают в Беларусь, то угрозы в наемниках евгения пригожина глава ГУР не видит. Он отметил, что в принципе угроза со стороны Беларуси нереальная, а расположение "вагнеровцев" на территории Республики не пугает ВСУ.

Также он прокомментировал увеличение резервов россиян. По словам Кирилла Буданова, на данный момент оккупанты не увеличивают количество своих солдат в Украине.

"Их сколько было, столько и есть. Но постоянная мобилизация позволяет постоянно восполнять понесенные ими потери", – пояснил глава ГУР.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Кирилл Буданов дал прогноз о ходе контрнаступления ВСУ. По его словам, у Украины есть меньше 10 месяцев времени, чтобы добиться успеха на фронте.