Есть ли угроза наступления? Что видно на новых спутниковых фото базы ЧВК "Вагнера" в Беларуси

На базе боевиков лишь легковые автомобили, грузовики и полуприцепы

У наемников ЧВК "Вагнера", которые прибыли в лагерь под городом Осиповичи Могилевской области (Беларусь), нет тяжелого вооружения. В связи с этим, их наступление на территорию Украины или Польши выглядит невозможным.

Об этом говорится в суточном отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Силы "Вагнера" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока или если они не будут перевооружены механизированной техникой. Даже в этом случае они не представляют серьезной угрозы для НАТО", — говорится в отчете ISW.

Подтверждают эту информацию свежие спутниковые фотографии лагеря, опубликованные компанией Maxar Technologies.

Проанализировав снимки, эксперты заявили, что на самой базе и вокруг нее есть сотни легковых автомобилей, небольшие грузовики и около 35 полуприцепов.

Напомним, что недавно в минобороны рф заявили о получении от наемников более двух тысяч единиц техники, в числе которых сотни танков, РСЗО "Град", "Ураган", ЗРК "Панцирь", самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и другое оружие.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинская сторона продолжает укреплять северную границу на случай попытки вторжения с Беларуси.