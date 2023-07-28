Буданов чітко відповів, коли ЗСУ увійдуть до Криму

Глава розвідки зараз не бачить серйозних нових загроз на фронті

Після того, як головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що твердо вирішив звільнити Крим, глава ГУР Кирило Буданов теж зробив заяву. З його слів, звільнення півострова від росіян залишилося чекати недовго.

Про це головний розвідник України заявив у коментарі ТСН. Також він прокоментував загрозу з боку Білорусі на тлі прибуття нових вагнерівців.

Так, Кирило Буданов не став озвучувати точну дату звільнення півострова, а віддав перевагу коротко відповісти: "Скоро". Щодо "вагнерівців", яких з України перекидають у Білорусь, то загрози в найманцях євгена пригожина голова ГУР не бачить. Він зазначив, що в принципі загроза з боку Білорусі нереальна, а розташування "вагнерівців" на території Республіки не лякає ЗСУ.

Також він прокоментував збільшення резервів росіян. За словами Кирила Буданова, наразі окупанти не збільшують кількість своїх солдатів в Україні.

"Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати", – пояснив голова ГУР.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Кирило Буданов дав прогноз про хід контрнаступу ЗСУ. За його словами, Україна має менше 10 місяців часу, щоб досягти успіху на фронті.