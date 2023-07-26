"Це буде критичним": Олег Жданов розповів, чого чекати ворогу після нових ударів по Кримському мосту

Зараз логістика окупантів вціліла, але "бавовна" на мосту траплятиметься знову

Днями на Кримському мосту знову сталася "бавовна". Попри помітні руйнування проїжджої частини, це не знищить логістику ворога на південному напрямку, адже залізнична частина вціліла.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Це зменшить, звісно, обсяги постачання через міст, адже приблизно 20% вони везуть автомобільним транспортом, та основна маса постачань все ж йде залізницею", — пояснив експерт.

Водночас, пошкодження Кримського мосту має значний вплив на моральний стан окупантів, зазначив Олег Жданов.

"Тут спрацювала більше політична складова. До мосту добратися важко, і навіть те, що ми підірвали автомобільну частину — дуже велике досягнення в плані нанесення політичної, моральної шкоди ворогу", — повідомив полковник запасу ЗСУ.

Він також зазначає, що атаки на Кримський міст триватимуть і варто чекати наступних ударів.

"Думаю, це не остання атака. Як тільки буде готова чергова операція – її проведуть. А над цим постійно працюють наші силовики. Ми ще побачимо не одну атаку на Кримський міст і сподіваюсь, що успіх буде більш значний", — говорить Олег Жданов.

Він висловив думку, що більш значний успіх матиме критичні наслідки для логістики російських окупантів.

"Якщо ми зруйнуємо залізничну колію, то це буде критично для ворога на Запорізькому, Херсонському напрямках. Інша вітка залізниці йде з Волновахи. А туди ми дістаємо. І найголовніше, що інших залізничних шляхів не існує. Вони зможуть возити боєкомплект тільки автомобільним транспортом, а це значить, що війська сидітимуть на "голодному пайку", – підсумував військовий експерт.

Більше про те, що змінять у балансі сил систематичні атаки на Крим, поява у ЗСУ касетних боєприпасів та особливості українського контрнаступу читайте на сайті "Телеграф": "Україна ніколи не буде в НАТО, бо комусь треба воювати з росією": інтерв’ю з військовим експертом Олегом Ждановим".

Як писав "Телеграф", після "бавовни" на Кримському мосту сотні машин зібралися біля Керченської поромної переправи в порту "Крим". Нічний удар по мосту викликав справжню паніку у росіян і буквально змусив їх втікати з півострова.