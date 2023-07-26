"Это будет критическим": Олег Жданов рассказал, чего ждать врагу после новых ударов по Крымскому мосту

Сейчас логистика окупантов уцелела, но "хлопок" на мосту будет случаться снова

На днях на Крымском мосту снова произошел "хлопок". Несмотря на заметные разрушения проезжей части, это не уничтожит логистику врага на южном направлении, ведь железнодорожная часть уцелела.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Это уменьшит, конечно, объемы поставок через мост, ведь примерно 20% они везут автомобильным транспортом, и основная масса поставок все же идет по железной дороге", — пояснил эксперт.

В то же время повреждение Крымского моста оказывает значительное влияние на моральное состояние окупантов, отметил Олег Жданов.

"Здесь сработала более политическая составляющая. До моста добраться трудно, и даже то, что мы взорвали автомобильную часть — очень большое достижение в плане нанесения политического, морального вреда врагу", — сообщил полковник запаса ВСУ.

Он также отмечает, что атаки на Крымский мост будут продолжены и следует ожидать последующих ударов.

"Думаю, это не последняя атака. Как только будет готова очередная операция — ее проведут. А над этим постоянно работают наши силовики. Мы еще увидим не одну атаку на Крымский мост и надеюсь, что успех будет значительнее", — говорит Олег Жданов.

Он выразил мнение, что более значительный успех будет иметь критические последствия для логистики российских окупантов.

"Если мы разрушим железнодорожный путь, то это будет критически для врага на Запорожском, Херсонском направлениях. Другая ветка железной дороги идет из Волновахи. А туда мы достаем. И самое главное, что других железнодорожных путей не существует. Они смогут возить боекомплект только автомобильным транспортом, а это значит, что войска будут сидеть на "голодном пайке", – подытожил военный эксперт.

Больше о том, что изменят в балансе сил систематические атаки на Крым, появление в ВСУ кассетных боеприпасов и особенности украинского контрнаступления читайте на сайте "Телеграф": "Украина никогда не будет в НАТО, потому что кому-то нужно воевать с россией": интервью с военным экспертом Олегом Ждановым".

Как писал "Телеграф", после "хлопка" на Крымском мосту сотни машин собрались у Керченской паромной переправы в порту "Крым". Ночной удар по мосту вызвал настоящую панику у россиян и буквально заставил их бежать с полуострова.