Чи є загроза наступу? Що видно на нових супутникових фото бази ПВК "Вагнера" у Білорусі

На базі бойовиків лише легкові автомобілі, вантажівки та напівпричепи

Найманці ПВК "Вагнера", які прибули до табору під містом Осиповичі Могилевської області (Білорусь), не мають важкого озброєння. У зв’язку з цим їх наступ на територію України чи Польщі виглядає неможливим.

Про це йдеться у добовому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Сили "Вагнера" в Білорусі не становлять військової загрози для Польщі або України, поки або якщо вони не будуть переозброєні механізованою технікою. Навіть у цьому випадку вони не становлять серйозної загрози для НАТО", — йдеться у звіті ISW.

Підтверджують цю інформацію нові супутникові фотографії табору, опубліковані компанією Maxar Technologies.

Проаналізувавши знімки, експерти заявили, що на самій базі та навколо неї є сотні легкових автомобілів, невеликі вантажівки та близько 35 напівпричепів.

Нагадаємо, що нещодавно в міноборони росії заявили про отримання від найманців більше двох тисяч одиниць техніки, серед яких сотні танків, РСЗВ "Град", "Ураган", ЗРК "Панцир", самохідні артилерійські установки, бронетранспортери та інша зброя.

Раніше Телеграф писав про те, що українська сторона продовжує зміцнювати північний кордон на випадок спроби вторгнення з Білорусі.