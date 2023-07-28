Будинки розвалюються, а машини плавають: низку міст у Криму сильно затопило (фото, відео)

Злива триватиме всю ніч

Тимчасово окупований Крим накрила негода. Через сильні пориви вітру, грози та зливи зупинено роботу пасажирського транспорту в Севастопольській бухті, знеструмлено військовий госпіталь та станцію швидкої допомоги.

Про це повідомляють росЗМІ. У мережі діляться кадрами бурхливого стихійного лиха.

Так, увечері 27 липня в Севастополі почалася злива з грозою. Пориви вітру зривають дахи будинків, а кілька районів міста знеструмлено. Вода не встигає йти, через що підтоплює під’їзди та вулиці. У квартирах протікають стелі через пошкоджений дах, людям не вистачає відер та тазиків, щоб збирати воду. У деяких магазинах вода також ллється зі стелі через пошкодження даху.

Люди змушені вплав добиратися додому. Машини на дорогах затопило вище за капот, що дуже шкідливо для мотора. Деякі автомобілі намагаються проїхати крізь глибокі калюжі, інші ж просто "дрейфують" дорогами без водіїв усередині.

А на одній з вулиць Севастополя облицювання будівлі впало прямо на дитячий майданчик. Інформації про постраждалих та ступінь руйнування майданчика зараз немає.

У Сімферополі ситуація аналогічна, а синоптики прогнозують, що злива на півострові триватиме всю ніч. У Ялті також готуються до негоди, у небі вже сяють блискавки. В інших населених пунктах помічено не лише дощ, а й град. Але, незважаючи на негоду, люди граються на вулицях. На одній із проїжджих частин у Севастополі місцеві влаштували "заплав", а деякі займаються спортом під зливою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Москву затопило через дощі. У торгових центрах люди буквально пересувалися вплавь.