Дома разваливаются, а машины плавают: ряд городов в Крыму сильно затопило (фото, видео)

Ливень продлится всю ночь

Временно оккупированный Крым накрыла непогода. Из-за сильных порывов ветра, грозы и проливного дождя остановлена работа пассажирского транспорта в Севастопольской бухте, обесточены военный госпиталь и станция скорой помощи.

Об этом сообщают росСМИ. В сети делятся кадрами бушующего стихийного бедствия.

Так, вечером 27 июля в Севастополе начался ливень с грозой. Порывы ветра срывают крыши домов, а несколько районов города обесточены. Вода не успевает уходить, из-за чего подтапливает подъезды и улицы. В квартирах протекают потолки из-за поврежденной крыши, людям не хватает ведер и тазиков, чтобы собирать воду. В некоторых магазинах вода также льется с потолка из-за того, что повреждена крыша.

Люди вынуждены вплавь добираться домой. Машины на дорогах затопило выше капота, что очень вредно для мотора. Некоторые автомобили пытаются проехать сквозь глубокие лужи, другие же просто "дрейфуют" по дорогам без водителей внутри.

А на одной из улиц Севастополя облицовка здания упала прямо на детскую площадку. Инфрмации о пострадавших и степени разрушения площадки сейчас нет.

В Симферополе ситуация аналогичная, а синоптики прогнозируют, что ливень на полуострове продлится всю ночь. В Ялте также готовятся к непогоде, в небе уже сверкают молнии. В других населенных пунктах замечен не только дождь, но и град. Но, несмотря на непогоду, люди резвятся на улицах. На одной из проезжих частей в Севастополе местные устроили "заплав", а некоторые занимаются спортом под проливным дождем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Москву затопило из-за дождей. В торговых центрах люди буквально передвигались вплавь.