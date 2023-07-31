Новый удар по Чонгарскому мосту: появилось фото последствий

Мост получил существенные повреждения

В сети появилось первое фото Чонгарского моста, соединяющего оккупированный Крым с материковой Украиной, который накануне подвергся обстрелу со стороны ВСУ.

Соответствующая фотография появилась в telegram-канале "Реальная война".

Как видно на снимке, удар пришелся на железнодорожную часть моста, из-за чего обе были повреждены рельсы на колеях по обе ее стороны. При этом также можно заметить, что по средине образовалась крупная воронка.

Тем временем блогер и бизнесмен Роман Шрайк в свою очередь сообщил, что на спутниковых снимках ранее было показано другое поврежденное место, а потому есть вероятность того, что это не единственный поврежденный участок.

Как сообщалось ранее, о поражении моста стало известно 29 июля. Тогда коллаборант владимир сальдо заявил, что ПВО якобы сбила все ракеты Storm Shadow, а осколками лишь была повреждена будка обходчика. Впрочем, в ВСУ позже отметили, что мост был успешно поражен.

Как видно на снимке выше, слова российского прихвостня ожидаемо оказались неправдивыми.

Стоит отметить, что Чонгарский мост не впервые подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Предыдущий удар был нанесен 22 июня из-за чего оккупантам пришлось перекрывать въезд на полуостров.