В ВСУ подтвердили атаку на Чонгарский мост: что известно

Местные жители жаловались на то, что проехать по мосту невозможно

Украинские военные нанесли удар по Чонгарскому мосту, который соединяет материковую Украину с оккупированным Крымом.

Об этом информирует Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в своем Telegram-канале.

"Силы обороны успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29.07.2023", — говорится в сообщении.

Какой-то другой информации военные не обнародовали.

Стоит отметить, что утром коллаборант владимир сальдо сообщал, что якобы для этих целей ВСУ использовали 12 ракет "Storm Shadow" и все они были сбиты российской ПВО. По его словам, обломки одной из ракет повредили будку обходчика и контактную линию.

Впрочем, в местных чатах местные жители сообщали о возникновении многокилометрового затора на КПВВ "Чонгар", а сам он перестал работать по "техническим причинам".

Как сообщалось ранее, Чонгарский мост не впервые подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Предыдущий удар был нанесен 22 июня из-за чего оккупантам пришлось перекрывать въезд на полуостров.

Утром 17 июля также был нанесен удар по мосту через Керченский пролив, вследствие чего был обрушен один из пролетов автомобильной части моста. После этого в СБУ отреагировали на происшествие стихом, а позже добавили, что международные нормы позволяют наносить удары по транспортным артериям противника.