В ГУР отреагировали на удары по Чонгарскому мосту и дали обещание оккупантам

В разведке заявляют, что активная работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения продолжается

В украинской разведке пока не могут прокомментировать происшествия на временно оккупированных территориях, в том числе и инцидент на Чонгарском мосту, который ночь был атакован ракетами.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сегодня, 22 июня, в эфире "24 канала".

"Если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно. Анализировать в точки зрения военной целесообразности, что происходит на временно оккупированных территориях, я думаю, мы будем после того, ак эти территории будут освобождены, что обязательно произойдет", — сказал он.

Юсов намекнул, что российским оккупантам не стоит расслабляться, ведь дальше их ждет еще больше сюрпризов от украинских защитников.

"Сейчас продолжается работа и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях. Можно лишь комментировать, что продолжение следует", — подытожил представить ГУР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ставленник кремля на Херсонщине владимир сальдо снял видео на Чонгарском мосту, в котором сообщил, что якобы "паники нет". Тем временем в сети заметили в его видео интересную деталь.