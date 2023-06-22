В ГУР отреагировали на удары по Чонгарскому мосту и дали обещание оккупантам
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В разведке заявляют, что активная работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения продолжается
В украинской разведке пока не могут прокомментировать происшествия на временно оккупированных территориях, в том числе и инцидент на Чонгарском мосту, который ночь был атакован ракетами.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сегодня, 22 июня, в эфире "24 канала".
"Если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно. Анализировать в точки зрения военной целесообразности, что происходит на временно оккупированных территориях, я думаю, мы будем после того, ак эти территории будут освобождены, что обязательно произойдет", — сказал он.
Юсов намекнул, что российским оккупантам не стоит расслабляться, ведь дальше их ждет еще больше сюрпризов от украинских защитников.
"Сейчас продолжается работа и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях. Можно лишь комментировать, что продолжение следует", — подытожил представить ГУР.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ставленник кремля на Херсонщине владимир сальдо снял видео на Чонгарском мосту, в котором сообщил, что якобы "паники нет". Тем временем в сети заметили в его видео интересную деталь.