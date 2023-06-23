Чонгар – только начало. Как Украина будет "отрезать" рф от оккупированных территорий

Пока ВСУ бьют захватчиков на фронте, спецслужбы лишают их коридоров для перебрасывания вооружения в Украину

Украина продолжает наносить болезненные удары по логистике российских оккупантов. Так, в ночь на 22 июня вблизи Чонгара, на административной границе Крыма и Херсонщины, раздались мощные взрывы. По данным ГУР МОУ, в результате слаженной работы украинских спецслужб и местного населения было подорвано несколько мостов, в том числе – Чонгарский через Сиваш, по которому проходит до 70% всего военного и гражданского трафика россиян.

Известно, что в результате удара было повреждено не только дорожное покрытие, но и конструкции мостов, из-за чего движение по ним пришлось перекрыть. Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сообщение между оккупированными территориями осуществляется по резервным маршрутам. В то же время очевидно, что потеря этой "артерии" существенно усложнит оккупантам снабжение войск техникой и вооружением.

"Телеграф" обратился к военным экспертам, чтобы выяснить, какие логистические объекты могут стать следующей целью для украинских спецслужб, и как их уничтожение повлияет на ход боевых действий.

"Бавовна" будет цвести и дальше

С первых дней полномасштабной войны в Украине Крым являлся одним из ключевых логистических узлов для российских оккупационных войск. Именно через Керченский мост россия перебрасывает львиную часть военной техники и живой силы со своей территории на юг Украины. Разрушение этой переправы может нанести непоправимые потери врагу и значительно ослабит его военный потенциал.

Расстояние между занятыми ВСУ позициями и мостом не позволяет высокоточному западному вооружению "дотянуться" до стратегического объекта, однако ранее высшее военно-политическое руководство Украины неоднократно заявляло, что рано или поздно мост будет разрушен.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, чтобы удары по Керченскому мосту принесли ожидаемый результат, нашим войскам нужно подойти поближе, ведь так шансы обойти вражескую ПВО значительно возрастут.

"За время оккупации на территории Крыма было восстановлено множество воинских частей, складов с боеприпасами, других объектов военного назначения, а также логистических узлов, пригодных для перевозки военных грузов. Поэтому работы у нас много. Но, если говорить о ключевых сегодня, это Керченский мост, Чонгарский мост и логистический узел в Армянске в направлении Чаплинки", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

По словам самопровозглашенного "главы" оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо, в ночь на 22 июня мост на Чонгаре якобы обстреляли ракетами Storm Shadow дальностью более 500 километров, недавно переданными Украине международными партнерами.

Стоит отметить, что несколько дней назад министр обороны рф Сергей Шойгу угрожал ударами по "центрам принятия решений" в Киеве в случае применения этих ракет по территории Крыма и россии. Но уже традиционно вместо обещанного уничтожения Правительственного квартала государство-террорист устроило очередную ракетную атаку на другие города Украины.

По словам военного эксперта, полковника запаса СБУ Михаила Притулы, россияне осознают уровень потерь из-за повреждения Чонгарского моста, и это заставляет их нервничать.

"Сегодняшние ночные обстрелы — прямое тому подтверждение. Они не только мстили, но и пытались найти и поразить наши носители ракет, чтобы лишить Украину возможности разрушать логистические узлы на оккупированных территориях, находясь на большом расстоянии от них", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу ".

Последствия для оккупантов

Самопровозглашенный "министр" транспорта АРК Николай Лукашенко заявил, что оккупационные "власти" Крыма планируют восстановить Чонгарский мост уже через несколько недель. Между тем, по обе стороны переправы возникли пробки из автомобилей, а организованные колонны грузовиков запустили через Перекоп, сообщает спикер гауляйтера оккупированного полуострова Олег Крючков.

Военный эксперт Александр Коваленко уверен: удар по мосту в Чонгаре был не последним. Возможно, со временем он будет выведен из строя полностью. В любом случае, полноценно использовать это направление у россиян уже не получится. Это означает, что снабжение техникой и вооружением оккупационных войск в направлении Мелитополя значительно усложнилось.

Вместо поврежденного Чонгарского моста оккупанты используют логистический узел в Армянске, однако этот путь не удобен, ведь требует сделать "крюк" в 200 км. Более того, неподалеку от этого участка начинается зона действия украинских средств поражения, в частности, реактивных систем залпового огня типа HIMARS, объясняет военный эксперт.

"Что касается наших потребностей в этих логистических узлах, этот вопрос будет решаться с ходом контрнаступательной операции, после деоккупации материкового юга Украины. По всей вероятности, Крым будет освобождаться путем изоляции, то есть логистического отрезания оккупантов как от материковой Украины, так и от рф. Таким образом, они окажутся в ловушке на полуострове", — говорит Александр Коваленко.

Если Украина уничтожит не только Чонгарский мост, но и исключит возможность использования оккупантами логистического узла в Армянске, вопрос поставок для российских войск на южном направлении окажется под серьезной угрозой, говорит военный эксперт Михаил Притула. Дело в том, что доставлять продовольствие и военные грузы на юг из оккупированных районов Донбасса крайне сложно и опасно.

"Все действующие железнодорожные ветки, соединяющие оккупированные территории на востоке и юге, пролегают практически по линии столкновения. Таким образом, огромные эшелоны техники, вооружения и продовольствия для российской армии будут вынуждены прокладывать себе многокилометровый путь под артиллерийским огнем ВСУ. Россияне уже столкнулись с серьезными проблемами снабжения, и дальше будет только хуже", — отмечает эксперт.

Напомним, в ударе по Чонгару оккупанты уже нашли "французский след".