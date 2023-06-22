Попадания по Чонгарскому мосту: что это значит для россиян и почему херсонская история не повторится - Роман Шрайк
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Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк о последствиях подрыва Чонгарского моста
Снабжение запорожской группировки РФ идет в том числе через Крым. Красной стрелочкой показал, как пролегает этот путь.
Возле Чонгара есть три моста — новый автомобильный, старый автомобильный и железнодорожный. Сегодня два раза прилетело по новому автомобильному и чуть задело старый.
Если фестиваль прилетов продолжится, логистику рашистам придется перестраивать — пускать транспорт сухопутной дорогой через Армянск. Сегодня его уже отправили таким путем, но это временная история, пока не оценят последствия и не законопатят дыры.
Синим отметил возможные маршруты. Вдоль более короткой стрелочки, как я понял, дорога не очень, а длинный объезд в досягаемости арты.
Итого. Полного повторения херсонской истории с перерубанием снабжения через мосты не получится, но приблизиться к такому состоянию можно.
Для максимального разрушения логистики рано или поздно нужно будет сказать "привет" Крымскому мосту.
Источник: Telegram-канал Романа Шрайка
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