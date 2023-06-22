Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк о последствиях подрыва Чонгарского моста

Снабжение запорожской группировки РФ идет в том числе через Крым. Красной стрелочкой показал, как пролегает этот путь.

Возле Чонгара есть три моста — новый автомобильный, старый автомобильный и железнодорожный. Сегодня два раза прилетело по новому автомобильному и чуть задело старый.

Если фестиваль прилетов продолжится, логистику рашистам придется перестраивать — пускать транспорт сухопутной дорогой через Армянск. Сегодня его уже отправили таким путем, но это временная история, пока не оценят последствия и не законопатят дыры.

Синим отметил возможные маршруты. Вдоль более короткой стрелочки, как я понял, дорога не очень, а длинный объезд в досягаемости арты.

Итого. Полного повторения херсонской истории с перерубанием снабжения через мосты не получится, но приблизиться к такому состоянию можно.

Для максимального разрушения логистики рано или поздно нужно будет сказать "привет" Крымскому мосту.

Источник: Telegram-канал Романа Шрайка