Бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк про наслідки підриву Чонгарського мосту

Постачання запорізького угруповання РФ йде, зокрема, через Крим. Червоною стрілкою показав, як пролягає цей шлях.

Біля Чонгара є три мости – новий автомобільний, старий автомобільний та залізничний. Сьогодні двічі прилетіло по новому автомобільному і трохи зачепило старий.

Якщо фестиваль прильотів продовжиться, логістику рашистам доведеться перебудовувати — пускати транспорт сухопутною дорогою через Армянськ. Сьогодні його вже відправили таким шляхом, але це тимчасова історія, допоки не оцінять наслідки та не законопатять дірки.

Синім відзначив можливі маршрути. Вздовж коротшої стрілочки, як я зрозумів, дорога не дуже, а довгий об’їзд у досяжності арти.

Отже. Повного повторення херсонської історії з перерубуванням постачання через мости не вийде, але наблизитись до такого стану можна.

Для максимальної руйнації логістики рано чи пізно треба буде сказати "привіт" Кримському мосту.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка