Известный блогер, военный журналист и писатель Александр Карпюк (Серж Марко) ответил на вопрос о "разминировании Чонгара"

Разминирование Чонгара или как же вы блд достали. Когда началась эта "зрада" с разминированием Чонгару, у меня прямые флешбеки начались. Любит наш народ измену. И как "выпустили" горкинцев из Донецка без сопротивления разъе**вши половину группировки на 5 блокпосте, а большинство сил, которые в тот день зашли в Донецк, они вообще заходили не из Славянска, но кого это е*ет.

Или как Муженко дал приказ Хомчаку слить добровольцев в котле, сейчас Бутусов опубликует тот приказ, где их в Иловайск отправили, нужно немного подождать, даже после того, как Хомчак стал НГШ почему этот приказ, так и не появился. Бывает.

И так читал те версии, что прилетела Верещук с Ермаком и разминировали Чонгар в два рыла, чтобы пустить шаттлы. О том, что минирование было только на отдельных сооружениях и танкоопасных секторах, которые кроме минирования еще были прикрыты фортификациями, противотанковыми средствами, а сектора перед минными шлагбаумами должны быть прикрыты артой об этих безделушках почему-то забыли. Мы в фейсбуках не для того эмоциональные посты пишем, чтобы в эшелонированной обороне разбираться, мы здесь для того, чтобы предъявления бросать и ругать зебилами. Потому что мы патриоты.

Но люди, которые ближе к реальному миру, чем к фейсбучному манямирку, знают, что никакая Верещук или Ермак не могли разминировать Чонгар.

Это могли сделать только инженерно-саперные подразделения, штатные в бригадах/батальонах, которые в то время отвечали за это направление.

Так вот.

Полтора года бегает по фейсбукам вопрос "кто разминировал Чонгар"?

Меня от него бомбит потому, что логический ответ, который вообще здесь возможен, он один: — ВСУ.

Только ВСУ по приказу высшего руководства могли выполнить разминирование Чонгара.

И так напоминаю, что всей той группе, которая заходила из Крыма, противодействовали 137 батальон морской пехоты и 59 бригада (в неполном составе). Ну и подразделения арты, ПВО, и еще там кого немного.

Осталось узнать кто из ВСУ это сделал. 137 батальон морпехов? Или 59 бригада?

Я из 59-ти бригады и не слышал, чтобы такой приказ давали.

137 батальон — ну там если бы старались выполнить приказ, там парень жизнь отдал, чтобы взорвать мост. Но кто дал приказ? Неужели нет никакой информации по этой теме?

Да нет, есть. Причем мы эту информацию еще с Алексеем Петровым оговаривали еще год назад.

Вот есть интервью с генералом Наевым, который прямо рассказывает, что он был одним из командиров отвечавших за то направление. Что на февраль 2022 минирование в этом секторе было не уменьшено, а наоборот, увеличено. Что 23.02.2022 в 22.00 подразделениям, которые отвечали за подрыв, был отдан приказ, который они смогли выполнить частично.

Этому выпуску восемь месяцев. Восемь месяцев хайпоеды-зрадойо*ы избегают этого интервью и доводов, которые там изложены. Никаких фактов подтверждающих ли. опровергают это интервью. Его просто нет для тех, кто бегает к военным, с*ка. Эти имбецилы сидя на диванах бегают по страницам военных и спрашивают кто слил Чонгар. Ну пздц.

Я человек военный, командование обсуждать не могу. Но ведь вы гражданские.

Так вы там решите, нужно ли Наеву за ложь вешать, или он прав, а также кстати выясните, чего Мелитопольский гарнизон сошел открыв путь на Мариуполь, потому что вижу этот вопрос тоже неначасе.

Ссыль на интервью Наева изложу в первом комменте, интересная вам часть – в конце. Где-то с 24 минут начинайте смотреть.

Этот пост я пишу для тех, кто меня уже зае*ал приходя под посты с другой тематикой, вбрасывая вопрос о Чонгаре. Поэтому пусть там Черновол, кто у вас есть авторитет по военным вопросам, выйдет и внесет генерала Наева в зелибобы, и уж оте*итесь от меня. И еще одно я никого не защищаю. Я просто прошу вернуться в реальный мир и формулировать претензии грамотно. Принимая во внимание официальную версию, которая уже озвучена не раз.

PS Приложу описание робот по разминированию Чонгара силами инженерных подразделений ВС РФ. Ну какие разминировали то, что не было заминировано. Врут, наверное, там же не было минирования, все же знают.

Источник: пост Марко в Facebook.