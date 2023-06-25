Відомий блогер, військовий журналіст та письменник Олександр Карпюк (Серж Марко) відповів на питання про "розмінування Чонгара"

Розмінування Чонгару або як же ви блд дістали. Коли почалася ця зрада з розмінуванням Чонгару, в мене прям флешбеки почались. Любить наш нарід зраду. І як "випустили" гіркінців з Донецька без опору розї*авши половину угрупування на 5 блокпості, а більшість сил які в той день зайшли в Донецьк вони взагалі заходили не з Слов'янська, але кого це ї*е .

Чи як Муженко дав наказ Хомчаку злити добровольців в казані, зараз Бутусов опублікує той наказ, де їх в Іловайськ відправили, треба трошки почекати, навіть після того, як Хомчак став НГШ чомусь цей наказ так і не зʼявився. Буває.

І так, читав ті версії, що прилетіла Верещук з Єрмаком та розмінували Чонгар в два рила, щоб пустити шатли. Про те що мінування було тільки на окремих спорудах та танконебезпечних секторах, які крім мінування ще були прикриті фортифікаціями, протитанковими засобами, а сектора перед мінними шлагбаумами повинні бути прикрити артою- ну про ці дрібнички чомусь забули. Ми в фейсбуках не для того емоційні пости пишемо, щоб в ешелонованій обороні розбиратися, ми тут для того, щоб предʼяви кидати та зебілами лаяти. Бо ми патріоти.

Але люди які ближчі до реального світу, ніж до фейсбучного манямірка, знають що ніяка Верещук чи Єрмак не могли розмінувати Чонгар.

Це могли зробити тільки інженерно саперні підрозділи, які є штатними в бригадах/батальйонах, які на той час відповідали за цей напрямок.

Так ось.

Півтора року бігає по фейсбукам питання "хто розмінував Чонгар"?

Мене від нього бомбить тому, що логічна відповідь, яка взагалі тут можлива, вона одна: — ЗСУ.

Тільки ЗСУ за наказом вищого керівництва могли виконати розмінування Чонгару.

І так, нагадую, що всій тій групі що заходила з Криму, протидіяли 137 батальйон морської піхоти та 59 бригада (в неповному складі). Ну і підрозділи арти, ППО, і ще там когось небагато.

Залишилось дізнатись хто з ЗСУ це зробив. 137 батальйон морпіхів? Чи 59 бригада?

Я з 59 бригади і не чув, щоб такий наказ давали.

137 батальйон — ну там якби старались виконати наказ, там хлопець життя віддав, щоб підірвати міст. Але ж хто дав наказ? Невже немає ніякої інформації на цю тему?

Та ні, є. Причому ми цю інфу ще з Олексієм Петровим оговорювали ще рік тому.

Ось є інтерв'ю з генералом Наєвим, який прямо розповідає що він був одним з командирів які відповідали за той напрямок. Що на лютий 2022 року мінування в цьому секторі було не зменшено, а навпаки, збільшено. Що 23.02.2022 року о 22.00 підрозділу якій відповідав за підрив був відданий наказ, який вони змогли виконати частково.

Цьому випуску вісім місяців. Вісім місяців хайпоєди-зрадойо*и уникають цього інтерв'ю та доводів які там викладені. Ніяких фактів що підтверджують чи . спростовують це інтервʼю. Його просто немає для тих, хто бігає до військових, с*ка. Ці імбецили сидячи на диванах бігають по сторінках військових та питають хто злив Чонгар. Ну пздц.

Я людина військова, командування обговорювати не можу. Але ж ви цивільні.

То ви там вирішіть, чи Наєва треба за брехню вішати, чи він правий, а також до речі виясніть чого Мелітопольській гарнізон сʼє*нув відкривши шлях на Маріуполь, бо бачу це питання теж неначасі.

Ссиль на інтерв'ю Наєва викладу в першому коменті, цікава вам частина — у кінці. Десь з 24 хвилини починайте дивитись.

Цей пост я пишу для тих хто мене вже заї*ав приходячи під пости з іншою тематикою, вкидуючи питання про Чонгар. Тому хай там Чорновол, чи хто там у вас є авторитет по військовим питанням, вийде та внесе генерала Наєва в зелібоби, та вже відє*іться від мене. І ще одне, я нікого не захищаю. Я просто прошу повернутись в реальний світ та формулювати претензії грамотно. Приймаючи до уваги офіційну версію яка вже озвучена не раз.

P.S. Докладу опис робот по розмінуванню Чонгару силами інженерних підрозділів ВС РФ. Ну які розміновували те, що не було заміноване. Брешуть, мабуть, там же не було мінування, всі ж знають.

Джерело: пост Марко в Facebook.