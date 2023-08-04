Оккупантам было не до сна: морские дроны атаковали Новороссийск, также взрывы прогремели в Крыму (фото, видео)

Ночь для оккупантов выдалась тревожной

В ночь на 4 августа, в городе Новороссийск (Краснодарский край россии) в районе гавани прогремели взрывы, по предварительным данным из-за атаки неизвестных морских дронов, также очевидцы сообщают о звуках стрельбы. Неспокойной была ночь и для оккупированной Феодосии — там тоже звучали взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и российские СМИ.

Что произошло в Новороссийске

Взрывы раздались около пяти утра, после чего последовала стрельба, сообщают о нескольких очередях. Взрывы на воде и стрельба произошли районе Мысхако. Есть информация, что по одному из водных беспилотников открыли огонь с катера. Дрон загорелся, после чего последовал сильный взрыв. Официальной информации о происшествии на момент публикации нет.

Судя по информации местных пабликов, вероятно, рядом с Новороссийском было две серии взрывов. Первые прозвучали около часа ночи, вторые через несколько часов.

Первые взрывы были в районе Южной Озереевки — там расположен морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Также есть информация, что там могли попасть в так называемый "нефтяной маяк" — это дистанционная система приема нефти в море, расположенная в нескольких километрах от берега.

Что произошло в Крыму

В ночь на пятницу прогремели взрывы в оккупированной Феодосии. Также сообщалось о звуках взрывов в районе Армянска. По словам местных жителей, в Джанкое в военном городке пол часа гудела сирена.

По информации советника так называемого оккупационного "главы" Крыма ПВО работала в нескольких районах полуострова.

"В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты… Повреждений и пострадавших нет", — написал в Telegram олег крючков.

В местных пабликах сообщают, что было слышно не менее семи взрывов и звук полета беспилотника. По городу мчались "скорые".

Как сообщал "Телеграф", в Воскресенском районе Подмосковья на аккумуляторном заводе, 3 августа вспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, перед ним прогремел взрыв.