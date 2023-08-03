Мощный взрыв прогремел в Подмосковье, вспыхнул пожар: фото и видео

Из горящего цеха эвакуировали семь человек

В Воскресенском районе Подмосковья на аккумуляторном заводе, 3 августа вспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, перед ним прогремел взрыв.

Об этом сообщают росСМИ.

Некоторые сообщают, что пожару предшествовал взрыв, другие пишут, что взрыва не было. По данным некоторых СМИ, горит цех по производству кислородных аккумуляторов. Пожару присвоен второй ранг опасности. Проводится эвакуация. На место прибыли спасатели.

Огонь охватил 200 квадратных метров цеха, где хранятся кислородные аккумуляторы. Информации о пострадавших не поступало.

Уточняется, что взрыв и пожар в Воскресенском районе Подмосковья произошли на территории бывшего завода "Красный строитель". Сейчас там хранят аккумуляторы.

Как сообщал "Телеграф", 1 августа в Люберцах в Подмосковье случился мощный пожар, охвативший промзону. Огонь вспыхнул на территории компании "АртСтрой", которая занимается оптовой продажей стройматериалов.

Кроме того масштабный пожар произошел в 16-этажном ЖК в Казахстане. Огонь и дым быстро распространялись, из-за чего у жильцов началась паника. Некоторые в попытках спасти детей скидывали их с балконов на маты, которые снизу растянули прохожие.