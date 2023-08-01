Выбрасывали детей с 6 этажа и прыгали сами: в Казахстане загорелась высотка (видео)

В больницу после пожара доставили больше 30 пострадавших

В Казахстане произошел пожар в 16-этажном ЖК. Огонь и дым быстро распространялись, из-за чего у жильцов началась паника. Некоторые в попытках спасти детей скидывал их с балконов на маты, которые снизу растянули прохожие.

Об этом сообщают местные СМИ. На месте работают все экстренные службы.

Сообщение о пожаре поступило около 17:10 по местному времени. Очаг возгорания сначала нашли на пятом этаже многоэтажки в городе Алматы, но позже выяснилось, что горят электрические кабели в лифтовой шахте с 1 по 16 этажи. Площадь пожара неизвестна, ее тушением занимаются пожарные.

С верхних этажей спасатели эвакуируют жильцов, уже удалось вывести на улицу около 200–300 человек по лестнице, а еще 40 человек спасли при помощи 3-коленной лестницы и трех автолестниц. Однако жильцы в панике стараются как можно скорее спасти собственных детей.

Так, на видео попал момент, как жильцы 6-го этажа выбрасывают детей через балкон и прыгают сами. За руки и ноги мать держит своего ребенка за балконом, после чего отпускает и тот летит вниз. Под окнами детей ловят на маты и покрывала, которые растянули мужчины. В больницы города Алматы поступил после пожара с травмами и отравлением 31 человек, среди которых 16 детей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии возник масштабный пожар на пункте приема макулатуры. Огромный столб черного дыма был виден из разных районов города Аскай в Ростовской области.