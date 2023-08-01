Викидали дітей із 6 поверху та стрибали самі: у Казахстані загорілася висотка (відео)

До лікарні після пожежі доправили понад 30 постраждалих

У Казахстані сталася пожежа у 16-поверховому ЖК. Вогонь та дим швидко поширювалися, через що у мешканців почалася паніка. Дехто в спробах врятувати дітей скидав їх із балконів на мати, які знизу розтягли перехожі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. На місці працюють усі екстрені служби.

Повідомлення про пожежу надійшло близько 17:10 за місцевим часом. Вогнище займання спочатку знайшли на п’ятому поверсі багатоповерхівки у місті Алмати, але пізніше з'ясувалося, що горять електричні кабелі у ліфтовій шахті з 1-го по 16-й поверхи. Площа пожежі не відома, її гасінням займаються пожежники.

З верхніх поверхів рятувальники евакуювали мешканців, вже вдалося вивести на вулицю близько 200–300 людей сходами, а ще 40 людей врятували за допомогою 3-колінних сходів та трьох автодрабин. Проте мешканці в паніці намагаються якнайшвидше врятувати власних дітей.

Так, на відео потрапив момент, як мешканці 6-го поверху викидають дітей через балкон та стрибають самі. За руки та ноги мати тримає свою дитину за балконом, після чого відпускає і та летить униз. Під вікнами дітей ловлять на мати і покривала, які розтягли чоловіки. До лікарень міста Алмати надійшли після пожежі з травмами та отруєнням 31 особа, серед яких 16 дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії виникла масштабна пожежа на пункті прийому макулатури. Величезний стовп чорного диму було видно з різних районів міста Аскай у Ростовській області.