Упавший самолет, гибель людей и эвакуация туристов: что натворили лесные пожары в Европе (фото и видео)

Мы находимся в состоянии войны с огнем, — премьер-министр Греции

Из-за аномальной жары, которую принес на юг Европы антициклон "Харон", Португалию, Испанию, Грецию, Хорватию, Италию накрыли масштабные лесные пожары. Они уже унесли жизни десятков людей, а в Греции разбился пожарный самолет, погибли два пилота.

Об этом сообщает Reuters.

В Хорватии пламя охватило 12 квадратных километров.

Особенно сильно пострадала Греция, там жара достигает 46,4 градусов. Власти эвакуировали более 20 тысяч человек с юга курортного острова Родос. Самолет Canadair CL-215 для тушения лесных пожаров разбился на острове Эвия к востоку от Афин Погибшим пилотам было 34 и 27 лет. Кроме того в своем доме на этом же острове сгорел фермер.

"Мы находимся в состоянии войны с огнем", — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Пожары на островах Родос, Корфу и Эвия тушат сотни пожарных, им на помощь прибыли коллеги из Турции и Словакии. Тушению мешает сильная жара, засуха и ветреная погода.

На юге Италии 98-летний мужчина погиб, когда огонь охватил его дом. Он был прикован к постели. В некоторых районах Сицилии температура поднялась выше 47 градусов по Цельсию. Из-за вспыхнувшего лесного пожара был временно закрыт аэропорт Палермо.

Пожары также охватили Португалию и испанскую Гран-Канарию.

Пылают леса и на Канарских островах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за климатических изменений большей части Европы придется привыкать к жизни в новой климатической зоне. Более того, человечеству придется заново рисовать карты.