Из-за рекордной жары в Европе готовятся к лесным пожарам. А что в Украине?

Июнь в Европе стал самым жарким месяцем за последние почти 200 лет

В Европе бушует антициклон "Цербер", который принес с собой невыносимую жару. Но это не единственная проблема.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство напоминает, что июнь в Европе стал самым жарким месяцем за всю 174-летнюю историю наблюдений за температурой. Если в прошлом году, при меньших температурах, волны тепла привели к гибели более 61 600 человек в 35 европейских странах и вызвали разрушительные лесные пожары, то в этому году, когда столбики термометров могут достигнуть рекордных 48, 8 градусов, в различных странах уже ожидают новых последствий стихии.

Например, уже сейчас в ряде государств сообщают о пожарах из-за жары. Среди них:

Хорватия;

Франция;

Греция;

Италия;

Португалия;

россия;

Испания;

Швейцария;

Турция.

А что в Украине?

По данным синоптика Натальи Диденко, температура воздуха в Украине, "по сравнению с температурным адским ужасом Южной Европы и севера Африки, где распекает до +40+45 градусов, ожидается комфортной".

В течение 19 июля максимально температура поднимется до +24+29 градусов, в южной части до +30 градусов. В Киеве 19 июля осадков не предполагается. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25+27 градусов.

"С ближайшей нетипичной для лета погоды — 22 июля, в субботу, на севере пройдут сильные дожди и похолодает до +17+19 градусов! В воскресенье погода выровняется – прояснится и потеплеет", — рассказала она.

Напомним, что заведующая отделом климатических исследований Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова рассказала "Телеграфу" о том, чем удивит погода украинцев в конце лета.