Через рекордну спеку в Європі готуються до лісових пожеж. А що в Україні?

Червень у Європі став найспекотнішим місяцем за останні майже 200 років

У Європі вирує антициклон "Цербер", який приніс із собою нестерпну спеку. Але це не єдина проблема.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство нагадує, що червень у Європі став найспекотнішим місяцем за всю 174-річну історію спостережень за температурою. Якщо минулого року, за менших температур, хвилі тепла призвели до загибелі понад 61 600 осіб у 35 європейських країнах та викликали руйнівні лісові пожежі, то цього року, коли стовпчики термометрів можуть досягти рекордних 48, 8 градусів, у різних країнах уже чекають нових наслідків стихії.

Наприклад, уже зараз у низці держав повідомляють про пожежі через спеку. Серед них:

Хорватія;

Франція;

Греція;

Італія;

Португалія;

Росія;

Іспанія;

Швейцарія;

Туреччина.

А що в Україні?

За даними синоптика Наталії Діденко, температура повітря в Україні, "порівняно з температурним пекельним жахом Південної Європи та півночі Африки, де розпікає до +40+45 градусів, очікується комфортною".

Упродовж 19 липня максимально температура підніметься до +24+29 градусів, у південній частині до +30 градусів. У Києві 19 липня опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься в межах +25+27 градусів.

"З найближчої нетипової для літа погоди — 22 липня, у суботу, на півночі пройдуть сильні дощі та похолодає до +17+19 градусів! У неділю погода вирівняється — проясниться і потеплішає", — розповіла вона.

Нагадаємо, що завідувач відділу кліматичних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова розповіла "Телеграфу" про те, чим здивує погода українців наприкінці літа.