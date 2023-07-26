Падіння літака, загибель людей і евакуація туристів: що наробили лісові пожежі в Європі (фото та відео)

Ми перебуваємо у стані війни з вогнем, — прем’єр-міністр Греції

Через аномальну спеку, яку приніс на південь Європи антициклон "Харон", Португалію, Іспанію, Грецію, Хорватію, Італію накрили масштабні лісові пожежі. Вони вже забрали життя десятків людей, а в Греції розбився пожежний літак, загинули два пілоти.

Про це повідомляє Reuters.

У Хорватії полум’я охопило 12 квадратних кілометрів.

Особливо сильно постраждала Греція, там спека сягає 46,4 градусів. Влада евакуювала понад 20 тисяч людей з півдня курортного острова Родос. Літак Canadair CL-215 для гасіння лісових пожеж розбився на острові Евія на схід від Афін Загиблим пілотам було 34 та 27 років. Крім того, у своєму будинку на цьому ж острові згорів фермер.

"Ми перебуваємо у стані війни з вогнем", — заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Пожежі на островах Родос, Корфу та Евія гасять сотні пожежників, їм на допомогу прибули колеги з Туреччини та Словаччини. Гасінню заважає сильна спека, посуха та вітряна погода.

На півдні Італії 98-річний чоловік загинув, коли вогонь охопив його будинок. Він був прикутий до ліжка. У деяких районах Сицилії температура піднялася вище за 47 градусів за Цельсієм. Через лісову пожежу, що спалахнула, був тимчасово закритий аеропорт Палермо.

Пожежі також охопили Португалію та іспанську Гран-Канарію.

Палають ліси й на Канарських островах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через кліматичні зміни більшій частині Європи доведеться звикати до життя у новій кліматичній зоні. Більш того, людству доведеться наново малювати карти.