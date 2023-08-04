Окупантам було не до сну: морські дрони атакували Новоросійськ, також вибухи пролунали в Криму (фото, відео)

Ніч для окупантів видалася тривожною

У ніч проти 4 серпня, в місті Новоросійськ (Краснодарський край росії) в районі гавані пролунали вибухи, за попередніми даними через атаку невідомих морських дронів, також очевидці повідомляють про звуки стрілянини. Неспокійною була ніч і для окупованої Феодосії – там також лунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та російські ЗМІ.

Що сталося у Новоросійську

Вибухи пролунали близько п’ятої ранку, після чого була стрілянина, повідомляють про кілька черг. Вибухи на воді та стрілянина сталися в районі Мисхако. Є інформація, що по одному з водних безпілотників відкрили вогонь із катера. Дрон спалахнув, після чого стався сильний вибух. Офіційної інформації про подію на час публікації немає.

Судячи з інформації місцевих пабліків, ймовірно, поряд із Новоросійськом було дві серії вибухів. Перші пролунали близько першої години ночі, другі за кілька годин.

Перші вибухи були в районі Південної Озеріївки — там розташований морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

Також є інформація, що там могли влучити у так званий "нафтовий маяк" — це дистанційна система прийому нафти в морі, розташована за кілька кілометрів від берега.

Що сталося у Криму

У ніч проти п’ятниці пролунали вибухи в окупованій Феодосії. Також повідомлялося про звуки вибухів у районі Армянська. За словами місцевих жителів, у Джанкої у військовому містечку пів години гула сирена.

За інформацією радника так званого окупаційного "голови" Криму ППО працювала у кількох районах півострова.

"У кількох районах Криму спрацювали системи ППО. Усі об’єкти збиті… Пошкоджень та постраждалих немає", — написав у Telegram олег крючков.

У місцевих пабліках повідомляють, що чути було не менше семи вибухів і звук польоту безпілотника. Містом мчали "швидкі".

Як повідомляв "Телеграф", у Воскресенському районі Підмосков’я на акумуляторному заводі, 3 серпня спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, перед ним пролунав вибух.