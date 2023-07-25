Вибухи на Кримському мосту: що думають українці щодо того, як це вплине на Перемогу
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Майже 7% респондентів важко відповісти на опитування
Майже 40 відсотків українців вважають, що підрив Кримського мосту, де обвалився один з прольотів, істотно наближає Україну до перемоги. І майже стільки ж громадян вважають, що вибух тільки трохи прискорює поразку росії.
Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.
Відповіді на запитання анкети "Чи наближає пошкодження Кримського мосту перемогу України?" розподілилися таким чином:
- наближає істотно – 38, 5%
- наближає трохи — 38, 1%
- нічого не змінює – 14, 4%
- трохи віддаляє – 1, 1%
- істотно віддаляє – 1, 7%
- важко відповісти — 6, 2%
Несуттєво змінився розподіл відповідей на запитання, чи може Росія посилити агресію внаслідок пошкодження Кримського мосту.
Голоси опитаних респондентів розподілися таким чином:
- так, істотно – 27%
- так, трохи – 18, 7%
- ніяк не змінить — 27, 5%
- трохи послабить – 12,3%
- істотно послабить – 8, 9%
- важко відповісти – 5, 7%
Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.
Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 15 квітня. Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.
Нагадаємо, заява Володимира Зеленського про долю кримського мосту викликала істерику у росіян.