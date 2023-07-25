Вибухи на Кримському мосту: що думають українці щодо того, як це вплине на Перемогу

Майже 7% респондентів важко відповісти на опитування

Майже 40 відсотків українців вважають, що підрив Кримського мосту, де обвалився один з прольотів, істотно наближає Україну до перемоги. І майже стільки ж громадян вважають, що вибух тільки трохи прискорює поразку росії.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.

Відповіді на запитання анкети "Чи наближає пошкодження Кримського мосту перемогу України?" розподілилися таким чином:

наближає істотно – 38, 5%

наближає трохи — 38, 1%

нічого не змінює – 14, 4%

трохи віддаляє – 1, 1%

істотно віддаляє – 1, 7%

важко відповісти — 6, 2%

Несуттєво змінився розподіл відповідей на запитання, чи може Росія посилити агресію внаслідок пошкодження Кримського мосту.

Голоси опитаних респондентів розподілися таким чином:

так, істотно – 27%

так, трохи – 18, 7%

ніяк не змінить — 27, 5%

трохи послабить – 12,3%

істотно послабить – 8, 9%

важко відповісти – 5, 7%

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 15 квітня. Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.

Нагадаємо, заява Володимира Зеленського про долю кримського мосту викликала істерику у росіян.