Взрывы на Крымском мосту: что думают украинцы насчет того, как это повлияет на Победу

Почти 7% респондентов затруднились ответить на опрос

Почти 40 процентов украинцев считают, что подрыв Крымского моста, где обрушился один из пролетов, существенно приближает Украину к победе. И почти столько же граждан полагают, что взрыв только немного ускоряет поражение россии.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

Ответы на вопросы анкеты "Приближает ли повреждение Крымского моста победу Украины?" распределились следующим образом:

приближает существенно – 38,5%

приближает немного – 38,1%

ничего не меняет – 14,4%

немного отдаляет – 1,1%

существенно отдаляет – 1,7%

затрудняюсь ответить — 6,2%

Незначительно изменилось распределение ответов на вопрос, может ли россия усилить агрессию в результате повреждения Крымского моста.

Голоса опрошенных респондентов распределились следующим образом:

да, существенно – 27%

да, немного – 18,7%

никак не изменит – 27,5%

немного ослабит – 12,3%

существенно ослабит – 8,9%

затрудняюсь ответить – 5, 7%

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества Телеграфа с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 15 апреля. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Напомним, заявление Владимира Зеленского о судьбе крымского моста вызвало истерику у россиян.