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Під удар потрапив російський корабель? З’явилися нові подробиці та відео атаки на Новоросійськ

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
"Оленєгорський гірняк" Новина оновлена 04 серпня 2023, 09:58
"Оленєгорський гірняк". Фото росЗМІ

У ході нічної атаки на Новоросійськ міг отримати пошкодження великий десантний корабель "Оленєгорський горняк".

Таку інформацію поширюють російські Telegram-канали, проте великі пропагандисти про це мовчать.

Повідомлялося, що атаку відбивали кораблі "Оленєгорський горняк" та "Суворовець", ймовірно, перший постраждав. Є кадри, як його відбуксовують на берег. Повідомляється, що у корабля затопило один із відсіків, через що він дав крен.

Новина оновлюється…