Нічні вибухи у Новоросійську: що могло потрапити під удар (карта)

Попередньо, у Новоросійську дрони поцілили у так званий "нафтовий маяк"

Минулої ночі в місті Новоросійськ (Краснодарський край росії) пролунали вибухи, попередньо була атака морськими безпілотниками. У міноборони рф заявили, що атакована військово-морська база, але під удар потрапила і нафтопровідна система.

"Телеграф" розповідає, що могло бути атаковано у Новоросійську.

Перші повідомлення про вибухи з’явилися в районі ночі, жителі стверджували, що бачили яскравий спалах над морем і вибухи в районі КТК.

КТК — це Каспійський трубопровідний консорціум — велика міжнародна нафтопровідна система, побудована для доставки нафти із заходу Казахстану термінали на Чорному морі поблизу порту Новоросійськ.

Морський термінал КТК

Як пишуть російські ЗМІ, це найважливіший вузол транспортної артерії, розташований в п. Південна Озеріївка біля Новоросійська. Відвантаження нафти на танкери для подальшого відправлення на світові ринки здійснюється за допомогою трьох виносних причальних пристроїв. Введений в експлуатацію у 2001 році, модернізований у рамках Проєкту розширення у 2010-2016 роках.

Попередньо, дрони поцілили в так званий "нафтовий маяк" — це дистанційна система прийому нафти в море, розташована за кілька кілометрів від берега.

Ближче до ранку з’явилися повідомлення про вибухи та звуки стрілянини над морем у районі Мисхако в Новоросійську. Вибухи відбувалися над морем, ймовірно, це була атака морськими дронами.

Міноборони рф заявило, що вночі "збройні сили України двома морськими безекіпажними катерами здійснили спробу атаки військово-морської бази Новоросійськ. Там додали, що безекіпажні катери було виявлено та знищено вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази.

Як пишуть росЗМІ, інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму внаслідок атаки в Новоросійську нібито не постраждала, відвантаження нафти триває у штатному режимі. Проте в той же час встановлено тимчасову заборону руху суден у порту Новоросійська, що виглядає нелогічно.

Як повідомляв "Телеграф", 2 серпня вибухи пролунали в окупованому Криму в районі Гвардійського, де розташована авіабаза. Сьогодні аеродром підпорядкований Повітряно-космічним силам Росії, там базується 37-й змішаний авіаційний полк.