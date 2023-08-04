Нічні вибухи у Новоросійську: що могло потрапити під удар (карта)
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Попередньо, у Новоросійську дрони поцілили у так званий "нафтовий маяк"
Минулої ночі в місті Новоросійськ (Краснодарський край росії) пролунали вибухи, попередньо була атака морськими безпілотниками. У міноборони рф заявили, що атакована військово-морська база, але під удар потрапила і нафтопровідна система.
"Телеграф" розповідає, що могло бути атаковано у Новоросійську.
Перші повідомлення про вибухи з’явилися в районі ночі, жителі стверджували, що бачили яскравий спалах над морем і вибухи в районі КТК.
КТК — це Каспійський трубопровідний консорціум — велика міжнародна нафтопровідна система, побудована для доставки нафти із заходу Казахстану термінали на Чорному морі поблизу порту Новоросійськ.
Як пишуть російські ЗМІ, це найважливіший вузол транспортної артерії, розташований в п. Південна Озеріївка біля Новоросійська. Відвантаження нафти на танкери для подальшого відправлення на світові ринки здійснюється за допомогою трьох виносних причальних пристроїв. Введений в експлуатацію у 2001 році, модернізований у рамках Проєкту розширення у 2010-2016 роках.
Попередньо, дрони поцілили в так званий "нафтовий маяк" — це дистанційна система прийому нафти в море, розташована за кілька кілометрів від берега.
Ближче до ранку з’явилися повідомлення про вибухи та звуки стрілянини над морем у районі Мисхако в Новоросійську. Вибухи відбувалися над морем, ймовірно, це була атака морськими дронами.
Міноборони рф заявило, що вночі "збройні сили України двома морськими безекіпажними катерами здійснили спробу атаки військово-морської бази Новоросійськ. Там додали, що безекіпажні катери було виявлено та знищено вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази.
Як пишуть росЗМІ, інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму внаслідок атаки в Новоросійську нібито не постраждала, відвантаження нафти триває у штатному режимі. Проте в той же час встановлено тимчасову заборону руху суден у порту Новоросійська, що виглядає нелогічно.
Як повідомляв "Телеграф", 2 серпня вибухи пролунали в окупованому Криму в районі Гвардійського, де розташована авіабаза. Сьогодні аеродром підпорядкований Повітряно-космічним силам Росії, там базується 37-й змішаний авіаційний полк.