У Криму знову лунають потужні вибухи, рух Кримським мостом перекрито: подробиці

У Сімферопольському районі біля селища Гвардійське розташована авіабаза

В окупованому Криму в районі Гвардійського пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У Telegram-каналі "Николаевский Ванек" також підтвердили "бавовну" в районі Гвардійського.

Рух Кримським мостом перекритий ще з ночі, після вчорашніх вибухів під Севастополем.

У мережі з’явилося фото з місця, після вибухів у Гвардійському здіймається в небо дим.

Як пишуть у ЗМІ, у Сімферопольському районі біля селища Гвардійське розташована авіабаза "Гвардійське". Зараз аеродром підпорядкований Повітряно-космічним силам рф, там базується 37-й змішаний авіаційний полк. Окупаційна "влада" Криму поки не коментує вибухи.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 30 липня Крим був атакований безпілотниками, пролунала низка вибухів. Окупанти заявили, що сили ППО нібито збили 16 дронів.

Крім того, ЗСУ вдарили по Чонгарському мосту, що з’єднує окупований Крим з материковою Україною. Удар припав на залізничну частину мосту, через що були пошкоджені колії по обидва її боки. У центрі утворилася велика вирва.