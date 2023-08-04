Готуємо санки влітку: чим запастись українцям до нових відключень світла, інструкція

Про деякі речі краще подумати влітку

Влада України попередила жителів нашої країни про те, що взимку російські удари по цивільних об’єктах лише посиляться, а тому вже зараз варто бути готовими до більш тривалих відключень світла.

Хоча українці вже мають досвід виживання в умовах блекаутів, проте не зайвим буде ще раз нагадати, що необхідно зробити, щоб пройти цей період більш комфортно.

До цих речей належать:

ліхтарик із запасними батареями або акумулятором;

кілька заряджених павербанків;

свічки;

сірники;

запальнички;

радіо, яке працює не від електрики, щоб почути останні новини;

кілька пачок сухого спирту — з допомогою можна швидко розпалити багаття чи розігріти їжу;

термос.

Щоб незалежно від умов мати доступ до приготовленої їжі, можна придбати пальника або газової плитки. Якщо вам пощастило жити в приватному будинку, то генератор буде не зайвим.

Досвід минулої зими наочно показав, що при тривалому відключенні світла наступають перебої з водою, а тому не полінуйтеся приготувати запас або хоча б придбати тару для того, щоб приготувати його пізніше.

При його формуванні врахуйте, що дорослій людині необхідно на добу 1,5 — 2 літри питної води. Також непогано триматиме запас 10-12 літрів води на людину для гігієни або приготування їжі.

Подбайте про те, щоб вашій родині води вистачило хоча б на 72 години.

Ідеальним варіантом для пиття буде магазинна бутельована вода. Технічну воду можна зберігати у пляшках чи бутилях, а ось набирати для цього ванну не дуже практично.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про десять корисних порад, які стануть у пригоді у разі відключення електроенергії в будинках.