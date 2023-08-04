Готуємо санки влітку: чим запастись українцям до нових відключень світла, інструкція
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Про деякі речі краще подумати влітку
Влада України попередила жителів нашої країни про те, що взимку російські удари по цивільних об’єктах лише посиляться, а тому вже зараз варто бути готовими до більш тривалих відключень світла.
Хоча українці вже мають досвід виживання в умовах блекаутів, проте не зайвим буде ще раз нагадати, що необхідно зробити, щоб пройти цей період більш комфортно.
До цих речей належать:
- ліхтарик із запасними батареями або акумулятором;
- кілька заряджених павербанків;
- свічки;
- сірники;
- запальнички;
- радіо, яке працює не від електрики, щоб почути останні новини;
- кілька пачок сухого спирту — з допомогою можна швидко розпалити багаття чи розігріти їжу;
- термос.
Щоб незалежно від умов мати доступ до приготовленої їжі, можна придбати пальника або газової плитки. Якщо вам пощастило жити в приватному будинку, то генератор буде не зайвим.
Досвід минулої зими наочно показав, що при тривалому відключенні світла наступають перебої з водою, а тому не полінуйтеся приготувати запас або хоча б придбати тару для того, щоб приготувати його пізніше.
При його формуванні врахуйте, що дорослій людині необхідно на добу 1,5 — 2 літри питної води. Також непогано триматиме запас 10-12 літрів води на людину для гігієни або приготування їжі.
Подбайте про те, щоб вашій родині води вистачило хоча б на 72 години.
Ідеальним варіантом для пиття буде магазинна бутельована вода. Технічну воду можна зберігати у пляшках чи бутилях, а ось набирати для цього ванну не дуже практично.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про десять корисних порад, які стануть у пригоді у разі відключення електроенергії в будинках.